női kézilabda vbSvájcSzenegál

Ez ám a meglepetés a magyarok csoportjában: még a szenegáli kapus is gólt lőtt a svájciaknak!

A magyar női-kézilabda-válogatott két legfőbb csoportriválisa csapott össze a második forduló első mérkőzésén a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. A mieink által 26-17-re legyőzött Szenegál alaposan feladta a leckét Svájcnak, az első és a második félidőben is akadt olyan periódus, amikor vezettek Gnonsiane Niombláék. A Magyarország ellen a meccs emberének megválasztott kapus, Toubissa Elbeco is gólt szerzett. Végül Svájc fordított és 25-24-re nyert. A magyar női kézilabda-válogatott hétfőn játszik majd Svájccal a csoportelsőségért.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 29. 19:30
női-kézilabda-válogatott Switzerland vs Iran, IHF Women’s World Championship 2025, 's-Hertogenbosch, Netherlands, 27.11.2025, Mandatory Credit © Sasa Pahic Szabo / kolektiff
A svájci női-kézilabda-válogatott ezúttal nem feltartott kezű riválissal találkozott Fotó: Sasa Pahic Szabo / kolektiff Forrás: kolektiff images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a magyar női kézilabda-válogatott az Irán elleni fellépésére készülődött, a két legfőbb csoportbeli ellenfél csatája arról hivatott dönteni, melyikük vihet legalább két pontot a középdöntőbe. A nyitányon Iránt 25 góllal verő Svájc sikere esetén még a mieink kihívójává léphetett előre. Szenegál ennek megakadályozására és bravúrra tört azok után, hogy Magyarországtól ugyan 26-17-re kikapott, ám kellemetlen ellenfélnek bizonyult.

A svájci női kézilabda-válogatott komoly támogatást kapott a lelátóról
A svájci női kézilabda-válogatott komoly támogatást kapott a lelátóról Fotó: P. Fülöp Gábor

Az előző világbajnokságokról lemaradt Svájc számított némileg esélyesebbnek, a szenegáliakhoz hasonlóan több játékosa erős európai klubokban edződik. A lelátókon egyértelmű svájci fölény mutatkozott, a pályán már kevésbé. Ugyan a félidőben 14-13-ra vezetett a svájci női kézilabda válogatott, a fordulatos első harminc percben volt, hogy a Magyarországon is megfordult Gnonsiane Niombláék álltak jobban. 

Feltűnő volt, hogy míg Klujber Katrinéket többnyire sikerült lefékezniük az elején és statikus játékra kényszeríteniük a fizikailag erős afrikaiaknak, addig Veronika Keller szövetségi kapitány játékosai igyekeztek minden labdaszerzés és kapott gól után is gyorsan rohanni, s rendezetlen fallal szemben gólt lőni.

 Emiatt a lövőszázalékuk nem lett túl jó, s talán túlzottan is kapkodtak. Hiába vezetett többször is három góllal Svájc, nem tudta leszakítani Hawa Ramatou Ndiaye-t és társait.

Messaoudi Yacine (balra) ezúttal is alaposan feltüzelte a szenegáli női kézilabda-válogatottat
Messaoudi Yacine (balra) ezúttal is alaposan feltüzelte a szenegáli női kézilabda-válogatottat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Figyelnie kell női kézilabda-válogatottunknak

Magyar szempontból érdemes kiemelni a többekkel egyetemben 30 perc alatt 3 gólig jutó Tabea Schmid játékát, a dán Esbjerg fiatal beállójával Golovin Vlagyimir csapatának is meggyűlhet a baja... A gyorslábú és gyorsan játszó svájciaknak pedig a szenegáliak okoztak komoly fejtörést. 

A kapus (!), Toubissa Elbeco egész pályás üres kapus góljával 16-15-nél át is vették a vezetést a belelkesedő afrikaiak.  

Mia Emmenegger és Era Baumann találataival fordított Svájc (19-17), és végül riválisa hibáit kihasználva szoros, kiélezett összecsapáson 25-24-re győzött a másodszor is alulmaradó Szenegál ellen.

A magyar női kézilabda-válogatott az Irán elleni (szombat, 20.30, tv.: M4 Sport) remélt és kötelező győzelem után hétfőn Svájc ellen zárja a csoportkört. A tét az első hely és a vele járó, a középdöntőbe vihető maximális pontszám elérése.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.