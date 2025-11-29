Ez ám a meglepetés a magyarok csoportjában: még a szenegáli kapus is gólt lőtt a svájciaknak!

Miközben a magyar női kézilabda-válogatott az Irán elleni fellépésére készülődött, a két legfőbb csoportbeli ellenfél csatája arról hivatott dönteni, melyikük vihet legalább két pontot a középdöntőbe. A nyitányon Iránt 25 góllal verő Svájc sikere esetén még a mieink kihívójává léphetett előre. Szenegál ennek megakadályozására és bravúrra tört azok után, hogy Magyarországtól ugyan 26-17-re kikapott, ám kellemetlen ellenfélnek bizonyult.

A svájci női kézilabda-válogatott komoly támogatást kapott a lelátóról Fotó: P. Fülöp Gábor

Az előző világbajnokságokról lemaradt Svájc számított némileg esélyesebbnek, a szenegáliakhoz hasonlóan több játékosa erős európai klubokban edződik. A lelátókon egyértelmű svájci fölény mutatkozott, a pályán már kevésbé. Ugyan a félidőben 14-13-ra vezetett a svájci női kézilabda válogatott, a fordulatos első harminc percben volt, hogy a Magyarországon is megfordult Gnonsiane Niombláék álltak jobban.

Feltűnő volt, hogy míg Klujber Katrinéket többnyire sikerült lefékezniük az elején és statikus játékra kényszeríteniük a fizikailag erős afrikaiaknak, addig Veronika Keller szövetségi kapitány játékosai igyekeztek minden labdaszerzés és kapott gól után is gyorsan rohanni, s rendezetlen fallal szemben gólt lőni.

Emiatt a lövőszázalékuk nem lett túl jó, s talán túlzottan is kapkodtak. Hiába vezetett többször is három góllal Svájc, nem tudta leszakítani Hawa Ramatou Ndiaye-t és társait.

Messaoudi Yacine (balra) ezúttal is alaposan feltüzelte a szenegáli női kézilabda-válogatottat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Figyelnie kell női kézilabda-válogatottunknak

Magyar szempontból érdemes kiemelni a többekkel egyetemben 30 perc alatt 3 gólig jutó Tabea Schmid játékát, a dán Esbjerg fiatal beállójával Golovin Vlagyimir csapatának is meggyűlhet a baja... A gyorslábú és gyorsan játszó svájciaknak pedig a szenegáliak okoztak komoly fejtörést.

A kapus (!), Toubissa Elbeco egész pályás üres kapus góljával 16-15-nél át is vették a vezetést a belelkesedő afrikaiak.

Mia Emmenegger és Era Baumann találataival fordított Svájc (19-17), és végül riválisa hibáit kihasználva szoros, kiélezett összecsapáson 25-24-re győzött a másodszor is alulmaradó Szenegál ellen.

A magyar női kézilabda-válogatott az Irán elleni (szombat, 20.30, tv.: M4 Sport) remélt és kötelező győzelem után hétfőn Svájc ellen zárja a csoportkört. A tét az első hely és a vele járó, a középdöntőbe vihető maximális pontszám elérése.