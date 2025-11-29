Magyar Péter újabb hatalmas öngólján nevet az internet

De azért mindennek van határa. Van, ami már túl mutat a szokásos politikusi protokollmegjelenéseken, van, ami már ízléstelen és meglehetősen visszataszító.

Magyar Péter csütörtökön beugrott Szendrőre ajándékokat átadni, ahol ismét bebizonyította, hogy milyen ember valójában. Mindig mindennek róla kell szólnia, még egy alapjában véve szép gesztust is képes volt visszataszító módon a saját fényezésére felhasználni. Hangsúlyozom, nem az a probléma, hogy a jótékonykodást beleilleszti a kampányába, sokkal inkább az a mód, ahogy azt most is tette.