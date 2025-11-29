Magyar Péter újabb hatalmas öngólján nevet az internet

Szögezzük le, jótékonykodni, ajándékokat adni a rászorulóknak mindig szép és felemelő dolog. Még azt is el lehet fogadni, hogy a politikusok előszeretettel tűnnek fel ilyen ajándékosztásokon, hiszen mindig hálás dolog a jó ügy mellett kiállni.
További Poszt-trauma híreink
De azért mindennek van határa. Van, ami már túl mutat a szokásos politikusi protokollmegjelenéseken, van, ami már ízléstelen és meglehetősen visszataszító.
Magyar Péter csütörtökön beugrott Szendrőre ajándékokat átadni, ahol ismét bebizonyította, hogy milyen ember valójában. Mindig mindennek róla kell szólnia, még egy alapjában véve szép gesztust is képes volt visszataszító módon a saját fényezésére felhasználni. Hangsúlyozom, nem az a probléma, hogy a jótékonykodást beleilleszti a kampányába, sokkal inkább az a mód, ahogy azt most is tette.
További Poszt-trauma híreink
A Facebook-oldalán megosztott az eseményről 12 fotót. Mindegyik képen ő szerepel, ilyen-olyan pózban, jobbról, balról, alulról, felülről, minden létező irányból.
Még ilyenkor is az a fontos ennek a narcisztikus figurának, hogy szerepeljen. Ezt ismét pr-fogásnak szánta, de elég csak a képeket megnézni, és máris látjuk, érezzük, hogy ez bizony ismét hatalmas öngól volt.
Átlátszó, álságos és meglehetősen visszataszító, hogy önreklámra használja még a jótékonykodást is.
Szánalmas.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel, Descartes és a Politico
Elvtársak, ha már hamisítotok, ügyesebben tegyétek!
Ez nagyon fog fájni Magyar Péternek, újra lecsapott a balosok rémálma
„Kijevben van minden adat, csökkentjük a nyugdíjadat.”
Miből lesz a hír?
(és miből nem…)
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!
Az őszt is a Fidesz nyerte meg
HVG-s kényeztetés Magyar Péternek
A Tisza Párt lett a baloldal
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Diane Keaton-film – Minden végzet nehéz + videó
A film bizonyítja, hogy a szerelemhez sosem késő.
Futótűzként terjed a neten: Wellor bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek
„Árad a cicaadó, jön a Tisza-adó!”
Tordai Bence alpári módon szállt bele Orbán Viktorba
Megy a hízelgés Magyar Péternek.
Dermesztő pofon érkezett Magyar Péternek, nem akárhonnan jött a tasli
Egyre nevetségesebbé válik a Tisza Párt jelöltállítási folyamata.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel, Descartes és a Politico
Elvtársak, ha már hamisítotok, ügyesebben tegyétek!
Ez nagyon fog fájni Magyar Péternek, újra lecsapott a balosok rémálma
„Kijevben van minden adat, csökkentjük a nyugdíjadat.”
Miből lesz a hír?
(és miből nem…)
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!