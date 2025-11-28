idezojelek
Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten: Wellor bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

„Árad a cicaadó, jön a Tisza-adó!”

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Tisza-adóWellornetzenészCicaadóMagyar Péter 2025. 11. 28. 5:18
0

Nagy port vert fel a közvéleményben a lehetséges házikedvenceket érintő adó, amelyet a héten napvilágra került szégyenteljes és ugyanakkor rémisztő baloldali megszorítócsomag tartalmaz. Ez a látszólag apró tétel, akár hatmillió kisállat-tulajdonost is érinthet. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Wellor
Magyar Péter Fotó: Mónus Márton / Reuters

Ez nem vicc! Itt tartunk ma. 

Wellor nem nézhette tétlenül, hogy Magyar Péterék tönkre akarják tenni a magyar embereket és az életünk minden apró szegmensége bele akarnak szólni. Ezért megénekelte a népnyúzó megszorítócsomag azon elemét, ami az egyik legfelháborítóbb. 

Íme kedvcsinálónak néhány ütős gondolat  a népszerű netzenész Cicaadó (No Flatazor mix) című számából:

Árad a Tisza-adó, jön Peti, a megszorító

A kezében súlyos csomag, elveszi a vagyonodat


Adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát

Nem lesz itt ám kutyafalka! Menhelyre a drága macska!

Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat

Ebenként majd lesz egy húszas. Ha nem tetszik, nehogy ugass!

 

Árad a cicaadó, jön a Tisza-adó!


Kiürül a pénzes zacskó, megsápolva miden tacskó

A behajtás majd megindul, mérges lesz az összes pitbull

A Tiszának nem is kínos, adóköteles a cirmos

Minek tagad Magyar Peti? Költséges a bernáthegyi

Wellor új dalát itt hallgathatják meg:

A népszerű netzenész az utóbbi időben rendesen megsorozta Magyar Pétert. A közelmúltban megénekelte a Peti nem megy Washingtonba (Előválasztás Mix) című számában azt is, hogy Magyar Péter semmi mást sem csinál, mint azt, hogy majmolja Orbán Viktort. De ebből csak egy szánalmas vergődés kerekedik ki.

Nem volt elég baja az utóbbi időben Magyarnak a saját embereivel meg a nyilvánoságra került népnyúzó gazdasági programja okozta sokkal, még Wellor is elhúzta kíméletlenül a nótáját.

Borítókép: Wellor új dalának YouTube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekbékecsúcs

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekügynöksajtó

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekZelenszkij

Az ukrajnai háborún mindenki keresni akar

Horváth József avatarja

Washingtonban már dossziékba rendezik a bizonyítékokat egy újabb korrupciós ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu