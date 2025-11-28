Futótűzként terjed a neten: Wellor bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Nagy port vert fel a közvéleményben a lehetséges házikedvenceket érintő adó, amelyet a héten napvilágra került szégyenteljes és ugyanakkor rémisztő baloldali megszorítócsomag tartalmaz. Ez a látszólag apró tétel, akár hatmillió kisállat-tulajdonost is érinthet.
Ez nem vicc! Itt tartunk ma.
Wellor nem nézhette tétlenül, hogy Magyar Péterék tönkre akarják tenni a magyar embereket és az életünk minden apró szegmensége bele akarnak szólni. Ezért megénekelte a népnyúzó megszorítócsomag azon elemét, ami az egyik legfelháborítóbb.
Íme kedvcsinálónak néhány ütős gondolat a népszerű netzenész Cicaadó (No Flatazor mix) című számából:
Árad a Tisza-adó, jön Peti, a megszorító
A kezében súlyos csomag, elveszi a vagyonodat
Adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát
Nem lesz itt ám kutyafalka! Menhelyre a drága macska!
Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat
Ebenként majd lesz egy húszas. Ha nem tetszik, nehogy ugass!
Árad a cicaadó, jön a Tisza-adó!
Kiürül a pénzes zacskó, megsápolva miden tacskó
A behajtás majd megindul, mérges lesz az összes pitbull
A Tiszának nem is kínos, adóköteles a cirmos
Minek tagad Magyar Peti? Költséges a bernáthegyi
Wellor új dalát itt hallgathatják meg:
A népszerű netzenész az utóbbi időben rendesen megsorozta Magyar Pétert. A közelmúltban megénekelte a Peti nem megy Washingtonba (Előválasztás Mix) című számában azt is, hogy Magyar Péter semmi mást sem csinál, mint azt, hogy majmolja Orbán Viktort. De ebből csak egy szánalmas vergődés kerekedik ki.
Nem volt elég baja az utóbbi időben Magyarnak a saját embereivel meg a nyilvánoságra került népnyúzó gazdasági programja okozta sokkal, még Wellor is elhúzta kíméletlenül a nótáját.
Borítókép: Wellor új dalának YouTube-os borítóképe (Fotó: Képernyőkép)
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
