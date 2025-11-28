Futótűzként terjed a neten: Wellor bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Ez nem vicc! Itt tartunk ma.

Wellor nem nézhette tétlenül, hogy Magyar Péterék tönkre akarják tenni a magyar embereket és az életünk minden apró szegmensége bele akarnak szólni. Ezért megénekelte a népnyúzó megszorítócsomag azon elemét, ami az egyik legfelháborítóbb.

Íme kedvcsinálónak néhány ütős gondolat a népszerű netzenész Cicaadó (No Flatazor mix) című számából:

Árad a Tisza-adó, jön Peti, a megszorító

A kezében súlyos csomag, elveszi a vagyonodat



Adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát

Nem lesz itt ám kutyafalka! Menhelyre a drága macska!

Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat

Ebenként majd lesz egy húszas. Ha nem tetszik, nehogy ugass!

Árad a cicaadó, jön a Tisza-adó!



Kiürül a pénzes zacskó, megsápolva miden tacskó

A behajtás majd megindul, mérges lesz az összes pitbull

A Tiszának nem is kínos, adóköteles a cirmos

Minek tagad Magyar Peti? Költséges a bernáthegyi