Ez nagyon fog fájni Magyar Péternek, újra lecsapott a balosok rémálma

Ráadásul hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.

Ezt a nevetséges, antidemokratikus színjátékot figurázta ki Wellor a Tiszajelölt-induló (Free Democrat Mix) című dalában.