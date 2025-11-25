Ez nagyon fog fájni Magyar Péternek, újra lecsapott a balosok rémálma

Nem kellett sokat várni Wellor legújabb dalára. A népszerű netzenészt is megihlette Magyar Péter jelöltállítási procedúrája. Finoman szólva kissé elhúzódott a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltek bejelentése, többeknek még a bemutatkozását is módosítani kellett, mert más kerületben indultak, mint amiről tudtak, vélhetően az utolsó pillanatban a pártvezetés átpakolta őket, így feltöltve a hiányzó helyeket.
Ráadásul hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.
Ezt a nevetséges, antidemokratikus színjátékot figurázta ki Wellor a Tiszajelölt-induló (Free Democrat Mix) című dalában.
Ízelítőül álljon itt néhány sor az új dalból:
úgy lettem én jelöltjelölt
hogy Magyar Peti bejelölt
Vas megyét képviselem
bár lakóhelyem Debrecen
sárga mellényes aktivista
velünk van tele a lista
dékás, szoci, jobbikos
most már senki sem tilos
szavazz a Tiszára
Meglesz majd az ára
Ursula fogja a bal herém
nem leszek én már szuverén
Szavazz a Tiszára
Meglesz majd az ára
A Kicsinek kell a szerető,
Apja is lesz egy képviselő
a sorsunk most eldől
a program jön Büsszelből
felmérjük a vagyonod
a bűneidet meggyónod
ha a zsebed megtömve
bevágunk a börtönbe
Kijevben van minden adat
csökkentjük a nyugdíjadat.
Itt hallgathatja meg a legújabb slágergyanús Wellor-dalt:
A netzenész vitriolos dala nagyon fog fájni a zsebmessiásnak és a jajkiáltása egészen Brüsszelig el fog hallatszani, ahol a gazdái foghatják a fejüket, hogy kire is tették a voksukat.
Borítókép: Wellor új dalának YouTube-os borítókép - (Fotó: Képernyőkép)
Miből lesz a hír?
(és miből nem…)
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
Négy férfi „házasságának" megáldása
Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.
Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
A Tisza Párt lett a baloldal
A globalista elit és az Európai Unió
Velünk van a baj, nem a magyar focival
Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja
Brüsszelből kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter
Nem várt fejlemény.
Fekete-Győr András vékony jégre tévedt, be is tört alatta, ismét nevetségessé tette magát
Bohár Dani rendesen kiosztotta.
Az öt legjobb Diane Keaton-film – A játszd újra, Sam! + videó
Woody Allen klasszikusa a romantika, a humor és az önismeret bűvös elegyét nyújtja.
Ismert politikai elemző zúzta porrá Magyar Péter ördögi tervét, durván nekiestek a tiszások
Elég az erőszakból!
Miből lesz a hír?
(és miből nem…)
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
Négy férfi „házasságának” megáldása
Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.
Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
