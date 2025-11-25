Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Poszt-trauma

Ez nagyon fog fájni Magyar Péternek, újra lecsapott a balosok rémálma

„Kijevben van minden adat, csökkentjük a nyugdíjadat.”

Nem kellett sokat várni Wellor legújabb dalára. A népszerű netzenészt is megihlette Magyar Péter jelöltállítási procedúrája. Finoman szólva kissé elhúzódott a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltek bejelentése, többeknek még a bemutatkozását is módosítani kellett, mert más kerületben indultak, mint amiről tudtak, vélhetően az utolsó pillanatban a pártvezetés átpakolta őket, így feltöltve a hiányzó helyeket. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Ráadásul hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.

Ezt a nevetséges, antidemokratikus színjátékot figurázta ki Wellor a Tiszajelölt-induló (Free Democrat Mix) című dalában.

Ízelítőül álljon itt néhány sor az új dalból:

úgy lettem én jelöltjelölt

hogy Magyar Peti bejelölt

Vas megyét képviselem

bár lakóhelyem Debrecen

sárga mellényes aktivista

velünk van tele a lista

dékás, szoci, jobbikos

most már senki sem tilos

szavazz a Tiszára

Meglesz majd az ára

Ursula fogja a bal herém

nem leszek én már szuverén

Szavazz a Tiszára

Meglesz majd az ára

A Kicsinek kell a szerető,

Apja is lesz egy képviselő

a sorsunk most eldől

a program jön Büsszelből

felmérjük a vagyonod

a bűneidet meggyónod

ha a zsebed megtömve

bevágunk a börtönbe

Kijevben van minden adat

csökkentjük a nyugdíjadat.

Itt hallgathatja meg a legújabb slágergyanús Wellor-dalt:

A netzenész vitriolos dala nagyon fog fájni a zsebmessiásnak és a jajkiáltása egészen Brüsszelig el fog hallatszani, ahol a gazdái foghatják a fejüket, hogy kire is tették a voksukat.

Borítókép: Wellor új dalának YouTube-os borítókép - (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

