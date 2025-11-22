Magyar Péter újabb arcpirító hazugságáról rántották le a leplet + videó

Teljesen letiltotta Magyar Péter saját képviselőjelölt-jelöltjeit, hogy nyilatkozanak a sajtónak, miként az újságírókkal is közölte,

aspiránsai nem adnak interjút, mondván, a jelöltválasztás a párt belügye.

Dacára annak, hogy a Tisza elnöke korábban pont azzal példálózott, hogy náluk mindenkit lehet kérdezni, a tiszás politikusokkal lehet beszélgetni, ellenben – mint mondta – a kormánypárti politikusokkal.

Lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni

– hallható Magyar Péter azon a videófelvételen, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője osztott meg. Minderre rácáfol Gulyás Márton, aki arról beszél,

a jelölteket nem lehet kérdezni semmiről, a párt jelöltjei nem nyilatkoznak a sajtónak.

Ezt erősíti meg Ruszin-Szendi Romulusz nyilatkozata is, aki leszögezi, nem felel a sajtó kérdéseire. Vagyis Magyar Péter, szemben korábbi kijelentéseivel, most teljes nyilatkozatstopot rendelt el emberei között, ami egyfelől abszurd, másfelől racionális lépés is lehet, ha arra gondolunk,

korábban több tiszás politikus és szakértő is elszólta már magát azzal kapcsolatban, milyen adóemeléseket, megszorító intézkedéseket tervez a Tisza valójában a brüsszeli elvárásoknak eleget téve.

A felvételen egyébként feltűnik egy tiszás szimpatizáns is, aki a kormányzópárt politikusaira azt mondta, ki kell őket irtani.

Kiirtani! Szó szerint! A mostani vezetőket kiirtani kell!

– hangoztatta Magyar Péter támogatója.

Ékes bizonyítéka annak, hogy a tiszás jelöltaspiránsok egyáltalán nem válaszolhatnak a sajtó kérdéseire, Bohár Dániel egyik próbálkozása egy budapesti jelölttel, aki a párt sajtóosztályához irányította a riportert.