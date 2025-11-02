Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

Poszt-trauma

Ez volt az utolsó szög Magyar Péter közéleti koporsójába

Innen nincs visszaút.

Felhévizy Félix
2025. 11. 02. 6:07

Felhévizy Félix részt vett az Orbán Viktor Akciócsoport pénteki zártkörű rendezvényén, ahol nagyon sok mindenkivel beszélgetett, számos téma felmerült, a Békemenet, a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök is. 

Magyar Péter
Magyar Péter - Fotó: AFP

Félix szót váltott két agilis, nyugdíjas taggal, akik azt mondták, hogy sok minden történt már a közéletben, aminek meg kellett volna rengetni Magyar Péter népszerűségét a baloldalon, de eddig ez nem nagyon történt meg. A szektája minden szavát elhiszi. Úgy vannak vele, hogy kiderülhet róla bármi, az mind a gonosz Fidesz ármánykodása, ő pedig egy szent. Az utóbbi hónapokban azonban a két nyugdíjas csoporttag megfigyelései szerint is valami megváltozott, Magyar Péter megtört. A Fidesz nemcsak a nyarat nyerte meg, az ősz első hónapját is a kormánypárt tudta tematizálni, ráadásul a mozgósítás is egyre jobb, amit fényesen bizonyított a Békemenet is.  Félix két újdonsült barátja úgy fogalmazott két pohár forralt bor között, hogy az utolsó szög Magyar Péter közéleti koporsójába a 14. havi nyugdíj lehet. 

Mint ismert, a Tisza, a kiszivárgott információk és a szakértői gárdájuk megszólalásai alapján egyértelmű, hogy meg akarja sarcolni a nyugdíjasokat. Ezzel szemben a kormány azon dolgozik, hogy be tudja majd vezetni a 14. havi nyugdíjat is.

Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz

– jelentette ki Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett videójában.

Ezek a mondatok hatalmas felzúdulást, pánikot generáltak a baloldalon, erre nem tudnak mit lépni.

Jakab Péter például a Facebook-oldalán a következőképpen siránkozott:

„Orbán bejelentette, lesz 14. havi nyugdíj. Csak ilyen infláció mellett semmit se fog érni.”

Menczer Tamás felidézte, hogy miket mondott a Tisza Párt elnöke az idősekről:

„Büdösek az idősek Magyar Péter szerint. Emlékszünk. Meg azt is mondta, hogy »vegyenek maguknak új unokát«” – idézte fel a sértő szavakat a Fidesz kommunikációs igazgatója. 

Majd hozzátette:

Jön a 14. havi nyugdíj! A Tisza a 13. havit is elvenné és nyugdíjadót vezetne be. Ezzel szemben mi megvédjük az időseket, és jön a 14. havi nyugdíj is!” 

Ez bizony ég és föld. Valaki sanyargatni, elvenni akar az idős magyar emberektől, és van, aki adni szeretne nekik. Igaza van az Orbán Viktor Akciócsoport nyugdíjas tagjainak, ez a téma nagyon könnyen okozhatja Magyar Péter vesztét. A magyarokkal általában sem lehet szórakozni, de a magyar nyugdíjasokkal pedig végképp nem – gondolta magában Felhévizy, és leült egy kicsit sziesztázni a kedvenc foteljába.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Az erő illúziója Európában

A Békemenet új lendületet adott

Schmidt Mária rituális agyonverése

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Búcsú az igazi Európától

Nagyon sok tudós ember és gondolkodó közölte már, hogy erősödik az a folyamat, melynek keretében Európa felszámolja önmagát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

