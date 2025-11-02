Ez volt az utolsó szög Magyar Péter közéleti koporsójába

Ezek a mondatok hatalmas felzúdulást, pánikot generáltak a baloldalon, erre nem tudnak mit lépni.

Jakab Péter például a Facebook-oldalán a következőképpen siránkozott:

„Orbán bejelentette, lesz 14. havi nyugdíj. Csak ilyen infláció mellett semmit se fog érni.”

Menczer Tamás felidézte, hogy miket mondott a Tisza Párt elnöke az idősekről:

„Büdösek az idősek Magyar Péter szerint. Emlékszünk. Meg azt is mondta, hogy »vegyenek maguknak új unokát«” – idézte fel a sértő szavakat a Fidesz kommunikációs igazgatója.