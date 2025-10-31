Orbán Viktor: Több pénzt hagyunk az emberek zsebében, ezért hánynak epét a balos-tiszás-brüsszeli szakértők

„A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A miniszterelnök szerint ebben nincs semmi meglepő, hiszen az elmúlt 35 évet végigkísérte a két közgazdasági iskola küzdelme is.

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve

– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.

A kormányfő közölte,

a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében.

„Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is” – sorolta.

A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

