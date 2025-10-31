Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Orbán Viktor: Több pénzt hagyunk az emberek zsebében, ezért hánynak epét a balos-tiszás-brüsszeli szakértők

A jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében, hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 7:28
„A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán

Budapest, 2025. október 3. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án
(Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A miniszterelnök szerint ebben nincs semmi meglepő, hiszen az elmúlt 35 évet végigkísérte a két közgazdasági iskola küzdelme is.

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve

– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.

A kormányfő közölte,

a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében.

„Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is” – sorolta.

A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök. (Forrás: Facebook)


