Orbán Viktorárrésstop14. havi nyugdíj

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj + videó

A döntés megszületett, az intézkedés bevezetésének rendjén dolgozik a kormány.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 19:24
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett legfrissebb videójában.

Prime Minister of Hungary Victor Orban does a doorstep press briefing after the end of the European Council Summit, the EU leaders meeting at the EU headquarters. The Hungarian PM answers questions from journalists of international media and press. Among the discussed topics of the summit were European defense, support to Ukraine, the Middle East, migration, housing and competitiveness. Brussels, Belgium on October 23, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Orbán Viktor (Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto)

A kormányülés után készült felvételen a miniszterelnök elmondta: az értekezlet hosszúra nyúlt, sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hozott a kormány.

Szociális ágazat, kulturális ágazat, 15 százalékos béremelés, az eddig alulfizetett nevelőszülőknek járó pénz megduplázása... Összeraktunk egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására

– sorolta Orbán Viktor az intézkedéseket, amelyekről döntés született.

A kormányülésen szó esett az árrésstopról is. 

– Mindig van vita róla, de az árrésstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne. Meghosszabbítottuk, 14 új élelmiszerre pedig ki is terjesztettük

– mondta Orbán Viktor, aki beszámolóját azzal zárta: volt egy hosszú vita a 14. havi nyugdíjról. 

Azt eldöntöttük, hogy lesz, a bevezetési rendjén dolgozunk most

– pontosította.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu