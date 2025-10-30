Egy fontos teendőt pótolt Orbán Viktor

Orbán Viktor most pótolta egy fontos elmaradását, ugyanis a miniszterelnök eddig még nem töltötte ki a nemzeti konzultációt, amit most megtett.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Kitöltés közben a konzultáció fontosságáról és annak hátteréről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A háborúhoz a régiek szerint három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Európa kifutott a pénzéből, háborúzni meg akar, ezért ki akarja venni az európai emberek zsebéből a hiányzó összeget, ideértve a magyarok pénzét is

– mutatott rá a kormányfő. Majd jelezte: ha nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelbe menjen, nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy háborút finanszírozzanak a mi pénzünkből, akkor nemet kell mondanunk a háborúra is meg az adóemelésekre is.

Nem akarunk sem nyugdíjadót, sem progresszív adórendszert. Azt akarjuk, hogy minél több pénz maradjon az embereknél, amit pedig az állam beszed, az ne háborúra menjen, hanem a magyarok javát szolgálja – jelentette ki Orbán Viktor.

Ismeretes, a kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását. Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha azonban az emberek kiállnak a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.