Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

nemzeti konzultációTisza-adóadóemelés

Már hétszázezer ember megkapta a nemzeti konzultációs ívet

A következő hetekben mindenki megkapja a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 14:26
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Pár nap alatt már közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesítettek a Magyar Posta munkatársai – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Arra biztatnak mindenkit, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzanak az adóemelés ellen. A kérdőívet októberben mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt. 

MTI Fotószerkesztőség Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra. Brüsszel bábjai pedig készülnek is az adóemelésekre

– hívták fel a figyelmet. Rámutattak: a nemzeti kormány viszont következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire. „Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait” – fogalmaztak.

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket:

  1. A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje?
  2. A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell, vagy inkább bővítsük?
  3. Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége vagy sem?
  4. Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
  5. A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, megkezdték a konzultációs levelek kézbesítését, amelyet november 6-ig mindenki megkap. Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.

Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörésére, a családi adótámogatások visszavágására, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: 

a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

