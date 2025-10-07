Már hétszázezer ember megkapta a nemzeti konzultációs ívet

Pár nap alatt már közel hétszázezer nemzeti konzultációs ívet kézbesítettek a Magyar Posta munkatársai – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Arra biztatnak mindenkit, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzanak az adóemelés ellen. A kérdőívet októberben mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni azt.

Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra. Brüsszel bábjai pedig készülnek is az adóemelésekre

– hívták fel a figyelmet. Rámutattak: a nemzeti kormány viszont következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire. „Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait” – fogalmaztak.

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket:

A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje? A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell, vagy inkább bővítsük? Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége vagy sem? Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett? A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, megkezdték a konzultációs levelek kézbesítését, amelyet november 6-ig mindenki megkap. Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.

Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörésére, a családi adótámogatások visszavágására, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: