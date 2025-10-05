  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Tiltakozzunk az adóemelés ellen! – Már az utcán vannak a nemzeti konzultáció plakátjai
Tisza PártadóMagyar Péter

Tiltakozzunk az adóemelés ellen! – Már az utcán vannak a nemzeti konzultáció plakátjai

Megjelentek Budapest utcáin a közteherviselésről szóló nemzeti konzultáció plakátjai, amelyek a Tisza Párt adóemelési terveire hívják fel a figyelmet. Magyar Péterék ugyanis a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készülnek, illetve drasztikusan, akár háromszorosára emelnék a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatnák.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 14:07
Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megjelentek Budapest utcáin a közteherviselésről szóló nemzeti konzultációt népszerűsítő plakátok. A konzultációt a Tisza Párt adóemelési terve ellen indította a kormány. A plakátokon a Brüsszel bábjai adót akarnak emelni, illetve a Tiltakozzunk az adóemelések ellen feliratok szerepelnek. Vannak azonban kisgyerekes, illetve közös vacsorát bemutató képek is, amelyek azt illusztrálják, hogy a családi adócsökkentés „az ön családjának is jár”.

Nemzeti konzultáció óriásplakát Ursula Von der Leyen Brüsszel bábjai plakát
Fotó: Székelyhidi Balázs

A Tisza Párt ugyanis nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ráadásul a párt egyeki fórumán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Hozzátette: választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Orbán Viktor szombati sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre kifejtette: a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel, Brüsszel pedig az egykulcsos adó kivezetését, a vállalkozásokat terhelő adók megemelését, a rezsicsökkentés átalakítását, a 13. havi nyugdíj megszüntetését várja el Magyarországtól. 

Nem abból indulok ki, hogy az egyik vagy másik magyar ellenzéki párt mit mond, abból indulok ki, hogy a gazdáik mit mondanak

– fogalmazott a kormányfő. A Heteknek adott interjújában pedig azt mondta: a Tisza Párt egy brüsszeli kreálmány, amit azért hoztak létre, hogy a mostani kormány helyébe lépjen és végrehajtsa azt, amit Brüsszel kér.

Milyen kérdések szerepelnek a konzultációs íveken?

A konzultációs ívek kézbesítését egyébként már megkezdte a Posta.

A nemzeti konzultáción a következő kérdésekre válaszolhatunk:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: Plakát (Fotó: Székelyhidi Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu