Tiltakozzunk az adóemelés ellen! – Már az utcán vannak a nemzeti konzultáció plakátjai

Megjelentek Budapest utcáin a közteherviselésről szóló nemzeti konzultációt népszerűsítő plakátok. A konzultációt a Tisza Párt adóemelési terve ellen indította a kormány. A plakátokon a Brüsszel bábjai adót akarnak emelni, illetve a Tiltakozzunk az adóemelések ellen feliratok szerepelnek. Vannak azonban kisgyerekes, illetve közös vacsorát bemutató képek is, amelyek azt illusztrálják, hogy a családi adócsökkentés „az ön családjának is jár”.

Fotó: Székelyhidi Balázs

A Tisza Párt ugyanis nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ráadásul a párt egyeki fórumán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Hozzátette: választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Orbán Viktor szombati sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre kifejtette: a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel, Brüsszel pedig az egykulcsos adó kivezetését, a vállalkozásokat terhelő adók megemelését, a rezsicsökkentés átalakítását, a 13. havi nyugdíj megszüntetését várja el Magyarországtól.

Nem abból indulok ki, hogy az egyik vagy másik magyar ellenzéki párt mit mond, abból indulok ki, hogy a gazdáik mit mondanak

– fogalmazott a kormányfő. A Heteknek adott interjújában pedig azt mondta: a Tisza Párt egy brüsszeli kreálmány, amit azért hoztak létre, hogy a mostani kormány helyébe lépjen és végrehajtsa azt, amit Brüsszel kér.

Milyen kérdések szerepelnek a konzultációs íveken?

A konzultációs ívek kézbesítését egyébként már megkezdte a Posta.

A nemzeti konzultáción a következő kérdésekre válaszolhatunk:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés? Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: Plakát (Fotó: Székelyhidi Balázs)