Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

A miniszterelnök a Szőlő utcai álhírbotrányról, az Európai Unió migrációs helyzetéről, valamint Donald Trumpról is elmondja véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 8:40
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Személyes kérdéssel kezdődött Orbán Viktor Heteknek adott interjúja. Az ukrán háború kapcsán azt a kérdést kapta, mit tenne, ha itt háború lenne. A miniszterelnök azt mondta, ha megtámadják a hazánkat, meg kell védeni, ezzel a családunkat is védjük, egyébként védtelen marad mind a kettő.

A feladat az, hogy ilyen helyzet sose egyen, erre a garancia nemzeti kormányzás, hogy olyan vezetése legyen az országnak, amely kizárólag annak érdekeit tartja szem előtt. Béke, együttműködés

– mondta.

A koppenhágai uniós csúcsról azt mondta, úgy kell kimaradni, ahogy ő csinálja. – Csak olyan hangok voltak, ami a háborút erősíti. Kendőzetlenül közölték, háborús tervük van, amit meg fognak nyerni. Én erre azt mondom, nekünk béketervünk van, nem akarunk háborút. Visszatartani nem tudjuk őket, de kimaradunk belőle. Ez lehetséges – hangsúlyozta.

A magyarok nem akarnak egy Unióban lenni az ukránokkal

A kormányfő szerint a jogunkhoz való ragaszkodás állapota addig tartható fenn, amíg van elég erőnk hozzá. A bürokraták akarnak fegyvereket küldeni, és ehhez az uniót akarják küldeni. Ő nem tudja megmondani, hogy például a franciák küldjenek-e fegyvert, de azt igen, hogy ehhez ne az uniót használják, és ehhez ne használják fel Magyarországot. Hozzátette: nem akarunk egy unióban lenni az ukránokkal sem. Úgy vélekedett:

jogunk van kimondani, hogy az unió nem lesz Ukrajna irányába kibővítve.

Mint mondta, a 27 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de ők akkor védekezni fognak. Mint mondta, bevonni nem tudnak bennünket a háborúba, maximum megkerülni. Ez az első és a második világháború idején nem sikerült, tehát a kérdés az, hogy kívül tudjuk-e magunkat tartani. A kormányfő szerint amivel Brüsszelben próbálkoznak, az kevésbé az alkotmányos kormányok leváltása. Ők le akarják váltani a magyar kormányt. Hasonló a helyzet más európai országokban is. Ezért van most Brüsszel-párti kormány Lengyelországban is.

Hozzátette: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt. Az a terv, hogy ők majd végre hajták, amit Brüsszel kér. Régebben jobban leplezték ezt a szándékot, de ma már nem szégyellik, nyíltan kimondják.

Stratégiai érdekünk Ukrajna létezése

Visszatérve az ukrán háborúra és az ukrán-magyar viszonyra, Orbán Viktor azt mondta, észnél kell lenni, stratégiai nyugalom kell. – Az ukrán titkosszolgálati tevékenység folyamatos, védekezünk ezzel szemben. A magyar politika befolyásolás Kijevből is történik, onnan is támogatják a magyar ellenzéket – fogalmazott, hangsúlyozva, Magyarország egy szuverén ország. 

Erre nagyon vigyázni kell, ez a legbecsesebb értéke egy országnak. Még baráti alapon sem szabad hagyni, hogy megmondják, hogyan éljünk, milyen legyen a külpolitikánk. Rákényszeríteni bennünket a szuverenitás feladására nem lehet

– hangsúlyozta.

Mint mondta, nem akarunk szomszédja lenni Oroszország mellett a németeknek és a törököknek. Ilyen mind volt már a történelemben, és nem volt jó. Az a jó, ha a nagy birodalmaktól valahogy el vagyunk választva. Jó, hogy Oroszország és köztünk van Ukrajna, ez stratégiailag jó nekünk.

Megállapodás kell az Unió és Ukrajna között

Orbán Viktor azt javasolja, hogy legyen az Unió és Ukrajna között egy stratégiai megállapodás, amelyben rögzítenek pontokat. Ez segítené, hogy Ukrajna megőrizze az állami működését. Hozzátette: Ukrajna képtelen önmaga ellátására, és a pénz ráadásul a frontra megy. Az ő számításaik szerint Európa elégetett 170 milliárd dollárnyi összeget a fronton.

A kormányfő azt mondta, hogy a mostani helyzetből tárgyalással lehetne kijönni, ezért javasolja ő hogy tárgyaljon Európa az oroszokkal. A háborút általános rendezéssel lehetne lezárni, amely garantálná mindenki biztonságát. Nem a háborút kell megnyerni, hanem diplomáciai megoldást kell találni.

Donald Trump egy üzletember

Trump megváltozott retorikájával, az alaszkai találkozóval kapcsolatban azt mondta, ő a világmegfejtésben nem tud részt venni, mert az ő kijelentéseinek diplomáciai súlya van, és ez felelősség. Hozzátette: a kérdés szerinte az, hogy lehet-e egy háborút lezárni diplomáciai érintkezés nélkül. Mint mondta,

ha tízszer nem sikerül lezárni így a háborút, akkor tizenegyedszer is tárgyalni kell.

Ha nem az a cél, hogy valamelyik háborúzó felet véglegesen megsemmisítsük, akkor előbb utóbb tárgyalni kell. Hozzátette: ma abnormális helyzetben vagyunk.

Az amerikai fordulat eredményeképpen ma az Európai Unió meg fog vásárolni több száz milliárd dollár értékben amerikai fegyvereket, amiket oda adunk az ukránoknak. Hozzátette: az amerikai elnök egy üzletember.

Kulcskérdés nekünk a Közel-Kelet stabilitása

A Közel-keleti helyzetről a kormányfő úgy vélekedett, több ok is van arra, hogy Izraellel szorosan együttműködünk. Egyrészt Izraelben sok magyar él, magyar felmenőkkel. Emellett sok zsidó származású magyar állampolgár él Magyarországon. Ők a magyar nemzet közösségének részei, nem lehet őket mellőzni. Nagy zsidó közösség él itt, sok magyar él Izraelben, a felelősséget nem lehet kikerülni.

Másrészt, annak a térségnek a stabilitása számunkra kulcskérdés, mert menekülthullámok indulhatnak el egy bizonytalan helyzetben Egyiptom és Izrael kulcsország ennek érdekében, jó a viszony, érdekeltek vagyunk abban, hogy a két ország stabilitása megmaradjon. A harmadik ok a közös kultúra. Van a keresztény kultúrán keresztül kötődésünk a zsidó kultúrához. Negyedszer: gazdasági okok is Izrael mellett szólnak. És van egy személyes rész is, amikor Netanjahu van kormányon Izraelben, akkor egy barátunk kormányoz.

Meg kell becsülnünk a barátainkat, segítenünk kell egymást.

Arra, hogy az ENSZ-ben több ország is elismerte a palesztin államot, azt mondta, zavaros ez az egész, mi a senki földjén vagyunk, ezért nem is piszkálnak minket. A kérdés az, hogy ez vajon megoldás-e az ottani helyzetre? Hogy a világ folyton tanácsokat ad az ottaniaknak, nem feltétlen megoldás. –Most könnyebbnek tűnik a ez, miután az amerikai elnöknek 20 pontos javaslata van, amiben nincs benne a kétállami megoldás.

Cikkünk frissül.

A kormányfő korábban egy beharangozó videót is közzétett a közösségi oldalán.


