Orbán Viktor elmondta, mi a magyarok előtt álló legfontosabb kérdés

Orbán Viktor a Heteknek adott interjúban arról beszélt: a magyarokat érintő legfontosabb kérdés, hogy leszünk-e, és ha igen, akkor meddig. Mint fogalmazott, mi csak tízmillióan vagyunk. Hozzátette: az ember, ha elgondolkodik a helyzeten, akkor borzalmas végkimeneteleket lát. Ha nem akarunk ilyen kérdések elől a vörösborhoz menekülni, akkor valami megoldást kell találni.

Ha nem indított volna programot a magyar kormány 2010-ben, akkor kétszázezerrel kevesebb magyar lenne Magyarországon.

A családpolitikájuknak ez a legfontosabb mércéje a kormányfő szerint. Úgy vélekedett: a kérdés az, hogy ez mire elég. Mint fogalmazott, minél többet kell a családtámogatásokra fordítani. Ebben a kérdésben mindenki maga hoz személyes lelki vagy karrierdöntést. Ebbe az államnak nem szabad beleszólnia. Amit a kormány tenni tud szerinte, az az, hogy megvallja, hogy a közösség számára nem mindegy, hogy valaki vállal-e gyermeket. Aki vállal két gyermeket, az már reprodukálta magát meg a férjét. Ezért hálásnak kell lenni. Korábban aki nem vállalt gyermeket, az anyagilag jobban járt, mint aki vállalt. Ezen módosított a magyar kormány családtámogatási politikája.

Magyarnak lenni különleges dolog

A nemzetállamokról mondott korábbi tusványosi beszédéről azt mondta, szokták ugratni, hogy néha műfajt téveszt, politikai prédikációkat mond politikai beszéd helyett. – Mindig úgy gondoltam, hogy a magyar nemzet lelki minőségű is, és aki ezért felelősséget vállal, jeleznie kell, hogy magyarnak lenni különleges dolog. Ez számomra szükséges, és biztos vagyok abban, hogy Magyarország akkor kapja meg a létezéshez való jogot, ha segíti Isten országát építeni. És ha nem is hibátlan a teljesítménylistánk, sokat segítettünk ebben. Minden nemzedéknek érdemes ezt is megvizsgálnia – mondta.