A háborút nem megnyerni kell, hanem befejezni, mondta a kormányfő

Jogunk van kimondani, hogy az unió nem lesz Ukrajna irányába kibővítve – fogalmazott Orbán Viktor a Heteknek adott interjújában.

Orbán Viktor Donald Trump megváltozott retorikájáról is szót ejtett. Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Mint mondta, a 27 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de ők akkor védekezni fognak. Mint mondta, bevonni nem tudnak bennünket a háborúba, maximum megkerülni. Ez az első és a második világháború idején nem sikerült, tehát a kérdés az, hogy kívül tudjuk-e magunkat tartani. A kormányfő szerint amivel Brüsszelben próbálkoznak, az kevésbé az alkotmányos kormányok leváltása. Ők le akarják váltani a magyar kormányt.

Hasonló a helyzet más európai országokban is. Ezért van most Brüsszel-párti kormány Lengyelországban is.

Hozzátette: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt. Az a terv, hogy ők majd végrehajtják, amit Brüsszel kér. Régebben jobban leplezték ezt a szándékot, de ma már nem szégyellik, nyíltan kimondják.

Stratégiai érdekünk Ukrajna létezése

Visszatérve az ukrán háborúra és az ukrán–magyar viszonyra, Orbán Viktor azt mondta, észnél kell lenni, stratégiai nyugalom kell. – Az ukrán titkosszolgálati tevékenység folyamatos, védekezünk ezzel szemben. A magyar politika befolyásolása Kijevből is történik, onnan is támogatják a magyar ellenzéket – fogalmazott, hangsúlyozva, Magyarország egy szuverén ország.

Erre nagyon vigyázni kell, ez a legbecsesebb értéke egy országnak. Még baráti alapon sem szabad hagyni, hogy megmondják, hogyan éljünk, milyen legyen a külpolitikánk. Rákényszeríteni bennünket a szuverenitás feladására nem lehet

– hangsúlyozta.

Mint mondta, nem akarunk szomszédja lenni Oroszország mellett a németeknek és a törököknek. Ilyen mind volt már a történelemben, és nem volt jó. Az a jó, ha a nagy birodalmaktól valahogy el vagyunk választva. Jó, hogy Oroszország és köztünk van Ukrajna, ez stratégiailag jó nekünk.

Megállapodás kell az EU és Ukrajna között

Orbán Viktor azt javasolja, hogy legyen az Európai Unió és Ukrajna között egy stratégiai megállapodás, amelyben rögzítenek pontokat. Ez segítené, hogy Ukrajna megőrizze az állami működését. Hozzátette: Ukrajna képtelen önmaga ellátására, és a pénz ráadásul a frontra megy.

Az ő számításaik szerint Európa elégetett 170 milliárd dollárnyi összeget a fronton.

A kormányfő azt mondta, hogy a mostani helyzetből tárgyalással lehetne kijönni, ezért javasolja ő, hogy tárgyaljon Európa az oroszokkal. A háborút általános rendezéssel lehetne lezárni, amely garantálná mindenki biztonságát. Nem a háborút kell megnyerni, hanem diplomáciai megoldást kell találni.