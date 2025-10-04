Rendkívüli

Óriási bejelentést tett a vállalkozásoknak Orbán Viktor + videó

Orbán ViktorbejelentésNagy Elek

Óriási bejelentést tett a vállalkozásoknak Orbán Viktor + videó

Bejelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Fix három százalékos kamatozású hitelhez juthatnak a vállalkozók várhatóan már a jövő héttől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 10:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első termetesebb, látványosabb gyümölcse. Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások jövedelmezősége is növekedni fog – mondta Orbán Viktor a szombati sajtótájékoztatón. Mint a kormányfő fogalmazott, az újságok gazdasági rovatánál Európa  gazdaságáról nem lehet túl pozitív kontextusban olvasni. Az energiaárak az egekben vannak, és itt van az orosz-ukrán háború is, amelybe önti a pénzt az unió.

A kereskedelmi kamarával kötött megállapodás a fejlődésről szól a kormányfő tájékoztatása szerint.

A kormány első intézkedése, amelyhez nagy reményeket fűz, az a három százalékos otthonteremtési hitel. A második pillér a vállalkozásoknak nyújtandó hitel. A harmadik pont az a családokat érintő adócsökkentés. Tájékoztatott: lesznek majd vállalkozókat érintő adócsökkentések is a jövőben, ez lesz a negyedik pont.

Most a második pontról fognak tájékoztatást adnak tájékoztatást: a vállalkozások számára is elérhetővé teszik a fix három százalékos kamatozású hitelt.

– Hogyan tudjuk a magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető hitelekhez juttatni, szabad felhasználással, fix kamattal? Ezen szempontok mentén dolgoztuk ki az új hitelt, amely október 6-tól a magyar kis-és középvállalkozásoknak 150 milliós 3 százalékos fix kamatozású hitelt nyújt, amit a Széchenyi Kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz – jelentette be a miniszterelnök.

Hajós a Dunán

Nagy Elek azt mondta, a magyar vállalkozó olyan, mint hajós a Dunán, mindig megtalálja a módját, hogy célba érjen, most pedig a hajósok egy erősebb hajót is kapnak az evezők mellé.

Mint fogalmazott, kamarai reneszánsz programot indítottak el egy éve, ez vállalkozásbarát környezetet és kiszámíthatóságot jelent. Idén májusban a kormánnyal újszerű megállapodást kötöttünk, 5 nagy fejezetet előirányozva a vállalkozások versenyképességének elősegítése érdekében.

A kamara több mint egymillió vállalkozás tömörít, a vállalkozók véleménye fontos, az igényeket közvetíteni tudjuk. Ezeket egyeztetve születnek meg azok a javaslatok, melyek a magyar gazdaság érdekeit szolgálják. A tudás alapú gazdaságban hiszünk, ezt a tudás alapú kamara tudja segíteni.

Jelezte, együttműködnek a nemzetgazdasági az igazságügyi, az energiaügyi, a kulturális és innovációs minisztériummal is. Dolgoznak a mesterséges intelligencia felhasználását célzó pénzügyi programokon is.

Közös siker

Azt gondolja, hogy a mai nap egy igazi közös siker, és ez a kormányzat és a kamara együttműködésének gyümölcse. Mint fogalmazott, a hitelek folyószámlahitelének egységesen fix 3 százalékos hitele nem kevés pénzt hagy a vállalkozók zsebében. Ezt a pénzt lehetőségük van beruházásokra, fejlesztésekre használni a vállalkozóknak, ez szerinte óriási eredmény. Az elmúlt évek viharai (covid, háború, infláció, energiaproblémák) próbára tették őket, és a hasonló kártyaprogram egy igazi mentőöv volt. Fontos, hogy a vállalkozások ne csak alkalmazkodni tudjanak a viharokhoz, hanem proaktívan tudják formálni a környezetüket.

Ha a gazda gazdag, az ország is gazdag

– zárta gondolatait Nagy Elek.

Orbán Viktor a Tisza-adóról

Arra, hogy a jelenlegi adórendszert miként befolyásolnák a Tisza adótervei, Orbán Viktor azt mondta,

boldog ember lennék, ha erre tudnék válaszolni.

– Egyelőre itt nagy a zavar, aminek az az oka, hogy összecsúszott a politika meg a szórakoztatóipar, és nehéz eldönteni, mit kell komolyan venni, és mit nem – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, egy olyan helyzetben, ahol nyilvánosan vállalt politikai stratégia része, hogy nem mondjuk meg, hogy mire készülünk a választás után, mert akkor elveszítenénk, nem lehet értelmesen beszélni ilyen politikai kérdésekről.

– Én arról tudok beszélni ,hogy mit akar Brüsszel, mert én azt látom, hogy a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel. És nekünk nem kell kitalálnunk, hogy mit akarnak, mert Brüsszel ezt mindig leírja. Minden évben értékelik a magyar gazdaságot, és leírják, hogy az egykulcsos adót vezessük ki, hogy túl alacsony a vállalkozásokat terhelő adó, hogy a rezsicsökkentés nem jó, nem szeretik a 13. havi nyugdíjat. Minden évben kapok hol elegáns közgazdász nyelven, hogy kemény politikai szavakkal megfogalmazott elvárásokat Brüsszeltől. Hogy szerintük mit kéne csinálnunk a magyar gazdasággal, és a hazai ellenzék ugyanezt mondja. Nekem mindezért a gazdáikkal van vitám. Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere létezik, munkát támogató adórendszerünk van, és minden adóelem össze van kötve a teljesítménnyel – mondta.

Hangsúlyozta, a magyar gazdasági rendszer mélyszerkezete egészen más, mint a Nyugat-európaié. A felszínen minden ugyanolyan, de a mélyszerkezetét tekintve- jövedelemadó, örökösödési rendszer, családtámogatás, – egészen más.

Nem szabad hozzányúlni az adórendszerhez, adót legfeljebb csökkenteni lehet, emelni nem, mert azzal mindenki rosszul jár

– emelte ki.

Bűncselekményt követett el, aki Semjén Zsoltot megvádolta

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, azon mindig lehet gondolkodni, hogy csináljanak jobb törvényeket, mint amik vannak, de ezeket visszafelé nem lehet alkalmazni. Bizonyos magatartásnak vannak jogkövetkezményei, ezt a kormányfő nem nevezné megtorlásnak. A miniszterelnök azt mondta, nem álhíreket terjesztettek, hanem azt mondták, hogy van egy kormány, amely közfelelősséget visel.

A kormány tagjai közül pedig kettőt is megtámadtak, a mi keresztény civilizációnkban a lehető legsúlyosabb vérváddal.

Ha ez igaz lenne, a kormányt le kéne takarítani a felszínről. Egy ilyen vád ugyanis rendkívül súlyos. Ez a kormányfő tájékoztatása szerint bűncselekmény, ennek jogkövetkezményei vannak, és lesznek is.

A miniszterelnök egy posztot is közzétett közöségi oldalán. Itt hozzászólásban jelezte, hogy minden, a Széchenyi Kártyán elérhető vállalati hitel kamatát egységesen leviszik három százalékra október 6-tól kezdődően. Hozzátette:

Semmi macera, szabad felhasználás, fix 3 százalék.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu