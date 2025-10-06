NGM: Új fokozatba kapcsol a hazai kkv-k támogatása

A Kavosz már közzétette a módosított üzletszabályzatokat, az új fix 3 százalékos Kkv vállalkozói termékcsomag kapcsán. Ezzel párhuzamosan minden részt vevő banknál elstartolt a kamatcsökkentés, így a CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen, UniCredit és Oberbanknál is. A kamatcsökkentés egy 100 millió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forint megtakarítást jelenthet – írja hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány a hazai vállalkozások támogatása érdekében 2024 novembere óta több lépcsőben csökkentette az SZKP-termékek kamatait, így 2024 novemberében az újonnan igényelt beruházási hitelek kamata 5 százalékról 3,5 százalékra, majd 2025 februárjától 3 százalékra mérséklődött. 2025 februárjában a likviditási típusú hitelek kamata is 5 százalékról 4,5 százalékra csökkent. Az elmúlt hónapokban a kamatcsökkentések óriási érdeklődést váltottak ki, így több száz milliárd forintnyi forrás jutott el a magyar vállalkozásokhoz. A mától induló kamatcsökkentéssel beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének gyümölcse.

A kormány döntése értelmében mától az SZKP összes konstrukciója — tehát a likviditási és a beruházási hitelek is — 3 százalékos fix kamattal érhetők el. A Széchenyi-kártya-program Max+ hiteleinek célja a hazai vállalkozások pénzügyi stabilitásának és versenyképességének erősítése.

A konstrukciók a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Kavosz Zrt., a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a kereskedelmi bankok közreműködésével érhetők el az ország teljes területén.

A vállalkozások a program keretében hét finanszírozási forma közül választhatják ki az igényeikhez leginkább illőt. A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi turisztikai kártya Max+, a Széchenyi-kártya folyószámlahitel Max+, valamint a Széchenyi likviditási hitel Max+. Ezek a hitelek szabad felhasználásúak, így a vállalkozások szabadon dönthetnek arról, mire fordítják az így biztosított forrást. Mindhárom konstrukció esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-tól, az igényelhető összeg pedig egy- és 250 millió forint között mozog.