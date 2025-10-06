Már igényelhetők a kedvezményes vállalkozói hitelek – mutatjuk a részleteket

A Széchenyi-kártya-programban (SZKP) a kis- és középvállalkozások (kkv) a korábbi 4,5 százalék helyett fix 3 százalékos kamatozással érhetnek el három likviditási típusú hitelt október 6-tól. Ezeket egymillió és 250 millió forint között vehetik igénybe a jogosultak – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Emellett a beruházási típusú konstrukciók közül a Széchenyi Mikrohitel MAX+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik. A vállalkozások a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a KAVOSZ Zrt. teljes országos lefedettséget biztosító hálózataiban igényelhetik a kamattámogatott hiteleket.

A kkv-k mától igényelhetik a fix 3 százalékos kedvezményes hiteleket

Fotó: MKIK

A likviditási hiteleknél 250 millió forint a felső határ

Mint írják: a fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőséget Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke egy közös sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. A kkv-k számára hétfőtől elérhető új finanszírozási csomagban minden választható terméknél legalább 150 millió forint értékű forrás áll rendelkezésre vállalkozásonként.

A közlemény kitér rá: a likviditási típusú hiteleknél az eddig is működő konstrukciók, a Széchenyi-kártya MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ folyószámlahitelek, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ kamata csökkent három százalékra, mindháromnál egymillió és 250 millió forint közötti hitel vehető fel a jövőben.

Rugalmasabbá válnak a hitelcélok

A beruházási típusú finanszírozásoknál a Széchenyi Mikrohitel MAX+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik. A feltételek is kedvezőbbé váltak nemrég, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy akár húszszázalékos emelt összegű utolsó tőketörlesztő részletet igényeljenek. Emellett rugalmasabbá válnak a hitelcélok, például szélesedik a bérelt ingatlanon történő beruházások megvalósításának lehetősége, tovább támogatva a kkv-k fejlődését.

A Széchenyi Beruházási Hitel Max+,

a Széchenyi Lízingkonstrukció MAX+ és az

Agrár Széchenyi Beruházási MAX+

terméknél maradt az egymillió és ötszázmillió forint közötti igényelhető hitelösszeg. Mind a négy beruházási hitelnél eddig is 3 százalékos volt a kamat.