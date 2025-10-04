gazdaságGDPnövekedés

Az egész gazdaság jól jár a fix 3 százalékkal, nem csak a cégek

Fontos cél a növekedés felerősítése.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 13:32
Olyat lépett a kormány, amivel az egész gazdaság jól jár Fotó: Shutterstock
Bejelentést tett szombaton Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Kiderült: fix 3 százalékos kamatozású hitelhez juthatnak a vállalkozók, várhatóan már a jövő héttől. Maximum 150 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitelről van szó, amit a Széchenyi-kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz.

Az eseményen szó esett arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank 0,6 százalékra rontotta az idei gazdasági növekedésre szóló előrejelzését. Orbán Viktornak feltették a kérdést: a kormány módosít-e a prognózisán, amely jelenleg 1 százalék? A miniszterelnök erre azt válaszolta, hogy ezt nem tervezik, ráadásul már október van. Szerinte az a fontosabb kérdés most, hogy mi lesz a következő évben. 

A kormányfő kiemelte: olyan gazdaságpolitika megvalósítása a cél, amely jövőre lehetővé teszi a 3,1 százalékos növekedés elérését. 

Az a tény, hogy a különböző programok, intézkedések segítségével több pénzhez jutnak a vállalkozások, az a magyar gazdaság egészére is pozitívan hat. Azaz: ezek a lépések is elősegítik a bővülés erősödését. 

