A várakozásoknál is nagyobb a vállalkozói érdeklődés a fix 3 százalékos hitelek iránt, már mintegy 1100 igény érkezett 54 milliárd forint értékben – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán szerdán.

Nagy siker a vállalkozások körében a fix 3 százalékos hitel

Fotó: Shutterstock

Felidézte, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) számára a Széchenyi-kártya-programon keresztül elérhetők a fix 3 százalékos, kamattámogatott, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb hitelmegoldások.

Az érdeklődést jelzi, hogy a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki –mutatott rá a szóvivő. Hét hiteltermék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek között van olyan is, amelyet mikrovállalkozások igényelhetnek.

Elérhetők maximum 250 millió forintig szabad felhasználású és 500 millió forintig igényelhető beruházási hitelek, amelyek a vállalkozások számára fontos célokra, egyebek mellett energetikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra vagy a gépjárműpark megújítására fordíthatók – ismertette.

A szóvivő kiemelte, hogy a fix 3 százalékos hiteltermékek kiszámítható, biztos, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb megoldást jelentenek.

Hozzátette, az igénylést megkönnyíti, hogy a vállalkozások jól ismerik a Széchenyi-kártya-programot, az indulása óta eltelt több mint 20 évben 500 ezer szerződés jött létre.

Palóc André a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy a program költségvetési keretei biztosítottak, idén 60-70 milliárd forint többletet rendeltek hozzá, a jövő évi költségvetésben pedig összesen 320 milliárd forint áll rendelkezésre.

Az NGM szóvivője hangsúlyozta: a kormánynak átgondolt programja van, a családoknál adót csökkentenek, több pénzt hagynak náluk, és közben a vállalkozásoknak is segítenek, mert érték, ha egy vállalkozás magyar.

Ez nem evidencia; a Brüsszel tervét megvalósító Tisza Párt gazdaságpolitikusa néhány héttel ezelőtt arról tartott előadást, hogy szerinte már így is túl sok pénzt adnak a hazai kkv-szektornak

– mondta. Palóc André kiemelte, hogy a Demján Sándor-programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatást juttatnak a magyar kkv-knak, most elindult a fix 3 százalékos hitellehetőség, de a kormány szerint ez sem elég, igyekeznek minél többet tenni a vállalkozásokért. – Van egy érdemi vita erről, arról nem is beszélve, hogy a 9 százalékos társasági adót ők szeretnék megemelni 25 százalékra, majdnem a háromszorosára – fogalmazott a szóvivő.