Tetszik a kkv-szektornak a fix 3 százalékos vállalkozói hitel – megrohamozták a hazai vállalkozók a bankokat

A magyar kkv-k számára az olcsóbb finanszírozás nemcsak a túlélést, hanem a fejlődés lehetőségét is jelenti. Megindult a roham a fix 3 százalékos vállalkozói hitelekért a hazai pénzintézetekben.

2025. 10. 14. 14:59
Berobbant az érdeklődés a kedvezményes, rögzített kamatú konstrukció iránt, miután október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi-kártya-program hiteleinek kamatszintje – közölte Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára. A fix 3 százalékos hitelek szó szerint megmozgatták a hazai vállalkozói szektort: október 10-ig több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt, összesen 54 milliárd forint értékben. Ez már a szeptemberi rekordhónap volumenének közel felét jelenti, mindössze egy hét alatt! – olvasható az államtitkár friss Facebook posztjában.

Fotó: Vémi Zoltán
A fix 3 százalékos hitel mozgásteret ad a munkahelyek megőrzéséhez is  Fotó: Vémi Zoltán

Mozgásteret ad a nyugodt működéshez a fix 3 százalékos hitel

A tavalyi év azonos időszakához képest a növekedés még látványosabb: 

  • a 2024 októberében beadott igénylések kétharmada idén már mostanáig beérkezett, miközben a 
  • hiteligénylések összegében már a tavaly októberi teljesítmény közel 75 százaléka teljesült. 

A 3 százalékos kamat érezhetően kisebb havi terhet jelent a cégeknek, ami mozgásteret ad a nyugodt működéshez és a munkahelyek megőrzéséhez is.

A Széchenyi-kártya-program új lendülete bizonyítja: a magyar KKV-k számára az olcsóbb finanszírozás nemcsak a túlélést, hanem a fejlődés lehetőségét is jelenti.

– zárja bejegyzését Szabados Richárd.

