A gazdaság támogatása mindig megtérül – jön az adócsökkentés, elindult a 3 százalékos vállalkozói hitel

A gazdaság támogatása mindig megtérül, és a kormány a magasabb bérek érdekében adóengedményekre készül – mondta a miniszterelnök az Economx-nak. Az interjúból az is kiderült: adócsökkentések, olcsó vállalkozói hitelek és akár kétszámjegyű minimálbér-emelés is jöhet.

Lehoczky Milán
2025. 10. 06. 11:23
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök többek közt a vállalkozói hitelek új rendszeréről beszélt az Economx hétfői podcastjében, melyben a kormányfőt és Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét faggatták a magyar gazdaság kilátásairól. A beszélgetés során szóba került még az adócsökkentés lehetősége, a minimálbér-emelés, és az is, hogy a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban.

Alacsony kamatozású hitelek, adócsökkentés és a bürokratikus szabályok visszaszorítása, ezekkel segíti a kormány a hazai kkv-kat
Adócsökkentés a magánvállalkozásoknak is

A legforróbb téma a szombaton bejelentett fix, 3 százalékos vállalkozói hitel, amivel kapcsolatban a kormányfő felidézte, az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek. Orbán Viktor szerint ha jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat. Ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, több bevételhez jut a költségvetés. Ehhez szerinte alacsonyabb adókra van szükség. A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg egy két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz a kormánynak csökkentenie kell a magánvállalkozásokat terhelő adókat.

Kell valamilyen adócsökkenést tenni, erről megy még a tárgyalás, a minimálbér magasabb szintje érdekében kell engedményeket tennem – emelte ki. Arra a kérdésre, hogy akkor lesz-e kétszámjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szocho, Orbán Viktor elismerte: 

ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet.

A miniszterelnök elképzelhetőnek tarja, hogy lazítanak a kata szabályain is. A kormányfő kitért arra is, szerinte a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban lett erre képes a magyar gazdaság. – Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a helyzet, nem az intézkedések, hanem az időpont – közölte. Hozzátette, hogy a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is. A makrogazdasági adatokat érintve Orbán Viktor arról beszélt, miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, rendes, lehetőleg emelkedő bére, és biztosítva legyen a nyugdíja. Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz. 

Öngyilkosság, ha egy ország a fogyasztásra építi a gazdasági növekedését

Brüsszel adóemelési elvárásai kapcsán, amit a Tisza Párt végre fog hajtani, a miniszterelnök kifejtette: a legjobb jövedelmi adókulcs a nulla százalék lenne, de egyelőre azon dolgoznak, hogy a jövedelmeket minél alacsonyabb adóteher nyomja. Megjegyezte: nem látja annak a lehetőségét, hogy további termékek áfáját csökkentsék, és ha lenne több pénz a költségvetésben, azt a családok terheinek mérséklésére fordítaná. Egyúttal leszögezte azt is, hogy öngyilkos politikának tartja, ha egy ország a fogyasztásra akarja építeni a gazdasági növekedését.

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

