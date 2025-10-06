A gazdaság támogatása mindig megtérül – jön az adócsökkentés, elindult a 3 százalékos vállalkozói hitel

Orbán Viktor miniszterelnök többek közt a vállalkozói hitelek új rendszeréről beszélt az Economx hétfői podcastjében, melyben a kormányfőt és Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét faggatták a magyar gazdaság kilátásairól. A beszélgetés során szóba került még az adócsökkentés lehetősége, a minimálbér-emelés, és az is, hogy a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban.

Alacsony kamatozású hitelek, adócsökkentés és a bürokratikus szabályok visszaszorítása, ezekkel segíti a kormány a hazai kkv-kat

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Adócsökkentés a magánvállalkozásoknak is

A legforróbb téma a szombaton bejelentett fix, 3 százalékos vállalkozói hitel, amivel kapcsolatban a kormányfő felidézte, az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek. Orbán Viktor szerint ha jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat. Ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, több bevételhez jut a költségvetés. Ehhez szerinte alacsonyabb adókra van szükség. A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg egy két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz a kormánynak csökkentenie kell a magánvállalkozásokat terhelő adókat.

Kell valamilyen adócsökkenést tenni, erről megy még a tárgyalás, a minimálbér magasabb szintje érdekében kell engedményeket tennem – emelte ki. Arra a kérdésre, hogy akkor lesz-e kétszámjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szocho, Orbán Viktor elismerte:

ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet.

A miniszterelnök elképzelhetőnek tarja, hogy lazítanak a kata szabályain is. A kormányfő kitért arra is, szerinte a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban lett erre képes a magyar gazdaság. – Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a helyzet, nem az intézkedések, hanem az időpont – közölte. Hozzátette, hogy a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is. A makrogazdasági adatokat érintve Orbán Viktor arról beszélt, miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, rendes, lehetőleg emelkedő bére, és biztosítva legyen a nyugdíja. Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz.