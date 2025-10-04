Nagy segítség a cégeknek a fix 3 százalék

Orbán Viktor szombaton jelentette be a kormány döntését, miszerint október 6-tól a magyar kis- és középvállalkozásoknak (kkv) nyújtanak maximum 150 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitelt, amit a Széchenyi-kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz. Ez azt jelenti, hogy a Széchenyi-kártyán elérhető összes vállalati hitel kamatát leviszik 3 százalékra.

– A vállalkozásoknak mindenképpen kedvező a hír, eddig ugyanis a folyószámla-, a likviditási vagy a forgóeszközhitelek 4,5 százalékos kamat mellett voltak elérhetőek, vagyis jelentős kamatcsökkentés jön októbertől kezdődően. A 150 millió forintos felső korlát miatt a támogatás nagyobb mértékben a mikro- és kisvállalkozásokat segítheti, de kisebb hitelcélok esetében a középvállalkozások is profitálhatnak az intézkedésből – mondta Molnár Dániel a Világgazdaságnak. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője jelezte:

A folyószámlahitelek, illetve a forgóeszközhitelek elsősorban a vállalatok működését támogatják, átmeneti forráshiány kezelésére szolgálnak, ezzel segítve a tevékenységet.

A 3 százalékra mérséklődő kamat így közvetlenül alacsonyabb költséget eredményez a vállalatoknál, amelyet más célokra, például beruházásokra vagy bérfejlesztésre használhatnak fel.

A kormányzati számítások szerint a kamatcsökkentés jövőre 60 milliárd forint terhet jelent a költségvetésnek, vagyis pontosan ennyi pluszforrást is hagy a hazai kkv-szektornál.

A szakértő szólt arról is, hogy a vállalati hitelezés támogatása kiemelten fontos a gazdasági teljesítmény szempontjából, főleg a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. A viszonylag magas piaci kamatok visszafogják a vállalatok hitelfelvételi kedvét, a Széchenyi-kártya-program beruházási hiteleinél is látható volt, hogy a februári kamatcsökkentés a keresletet is erősítette, miközben a kilátások, a gyenge külső kereslet is inkább a beruházások elhalasztására ösztönzik a döntéshozókat. Ilyen környezetben minden intézkedés, amely csökkenti a vállalati terheket, nagymértékben hozzájárulhat a vállalkozások kiszámíthatóbb és stabiliabb működéséhez, amely pedig a gazdaság egészére pozitív hatást gyakorolhat.