gazdaságtámogatásSzéchenyi Kártya Program

Nagy segítség a cégeknek a fix 3 százalék

A megkérdezett szakértő szerint is kedvező hírt kaptak a hazai vállalkozások.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 12:31
Jelentős lehetőség előtt nyílik meg az út Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor szombaton jelentette be a kormány döntését, miszerint október 6-tól a magyar kis- és középvállalkozásoknak (kkv) nyújtanak maximum 150 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitelt, amit a Széchenyi-kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz. Ez azt jelenti, hogy a Széchenyi-kártyán elérhető összes vállalati hitel kamatát leviszik 3 százalékra. 

– A vállalkozásoknak mindenképpen kedvező a hír, eddig ugyanis a folyószámla-, a likviditási vagy a forgóeszközhitelek 4,5 százalékos kamat mellett voltak elérhetőek, vagyis jelentős kamatcsökkentés jön októbertől kezdődően. A 150 millió forintos felső korlát miatt a támogatás nagyobb mértékben a mikro- és kisvállalkozásokat segítheti, de kisebb hitelcélok esetében a középvállalkozások is profitálhatnak az intézkedésből – mondta Molnár Dániel a Világgazdaságnak. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője jelezte:

A folyószámlahitelek, illetve a forgóeszközhitelek elsősorban a vállalatok működését támogatják, átmeneti forráshiány kezelésére szolgálnak, ezzel segítve a tevékenységet.

A 3 százalékra mérséklődő kamat így közvetlenül alacsonyabb költséget eredményez a vállalatoknál, amelyet más célokra, például beruházásokra vagy bérfejlesztésre használhatnak fel.

A kormányzati számítások szerint a kamatcsökkentés jövőre 60 milliárd forint terhet jelent a költségvetésnek, vagyis pontosan ennyi pluszforrást is hagy a hazai kkv-szektornál.

A szakértő szólt arról is, hogy a vállalati hitelezés támogatása kiemelten fontos a gazdasági teljesítmény szempontjából, főleg a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. A viszonylag magas piaci kamatok visszafogják a vállalatok hitelfelvételi kedvét, a Széchenyi-kártya-program beruházási hiteleinél is látható volt, hogy a februári kamatcsökkentés a keresletet is erősítette, miközben a kilátások, a gyenge külső kereslet is inkább a beruházások elhalasztására ösztönzik a döntéshozókat. Ilyen környezetben minden intézkedés, amely csökkenti a vállalati terheket, nagymértékben hozzájárulhat a vállalkozások kiszámíthatóbb és stabiliabb működéséhez, amely pedig a gazdaság egészére pozitív hatást gyakorolhat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekDobrev Klára

Vegytiszta nemzetárulás

Borbély Zsolt Attila avatarja

Oldódjon fel a magyar szuverenitás egy emberellenes államszövetségben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.