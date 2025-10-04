A közel-keleti stabilitás kulcskérdés számunkra

Több ok is van arra, hogy Magyarország és a magyar kormány Izraellel szorosan együttműködik – mondta Orbán Viktor a közel-keleti helyzetről a Heteknek adott interjújában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egyrészt Izraelben sok magyar él, magyar felmenőkkel. Emellett sok zsidó származású magyar állampolgár él Magyarországon. Ők a magyar nemzet közösségének részei, nem lehet őket mellőzni.

– Nagy zsidó közösség él itt, sok magyar él Izraelben, a felelősséget nem lehet kikerülni

– hangsúlyozta.

Második okként a kormányfő azt mondta, annak a térségnek a stabilitása számunkra kulcskérdés, mert menekülthullámok indulhatnak el egy bizonytalan helyzetben. – Egyiptom és Izrael kulcsország, jó a viszonyunk velük, érdekeltek vagyunk abban, hogy a két ország stabilitása megmaradjon – tette hozzá. A harmadik okként a közös kultúrát említette a miniszterelnök, hiszen – mint mondta – a keresztény kultúrán keresztül kötődésünk van a zsidó kultúrához. – Negyedszer pedig gazdasági okok is Izrael mellett szólnak, de van egy személyes rész is:

amikor Netanjahu van kormányon Izraelben, akkor egy barátunk kormányoz

– emelte ki, hangsúlyozva, meg kell becsülnünk a barátainkat, segítenünk kell egymást.

Orbán Viktor leszögezte, meg kell becsülnünk a barátainkat, segítenünk kell egymást. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Arra, hogy az ENSZ-ben több ország is elismerte a palesztin államot, azt mondta, zavaros ez az egész, mi a senki földjén vagyunk, ezért nem is piszkálnak minket. A kérdés az, hogy ez vajon megoldás-e az ottani helyzetre. Hogy a világ folyton tanácsokat ad az ottaniaknak, nem feltétlen megoldás. – Most könnyebbnek tűnik ez, miután az amerikai elnöknek húszpontos javaslata van, amiben nincs benne a kétállami megoldás.

Az európai antiszemita tüntetéshullámról szólva azt mondta, nehéznek látja a helyzetet, és hálát ad érte, hogy ez nem Magyarországon történik. Mint mondta, azt lehetett tudni, hogy Európában van egy gyengülő hagyománya az antiszemitizmusnak és a homofóbiának is.

– A migránsok beengedésével azonban beengedtek rengeteg antiszemita, homofób embert is, ezekkel kell kezdeni valamit. Ezek az emberek idővel szavazópolgárok lesznek, és valaki képviselni fogja őket a politikában. Ez hosszú távon egy rendkívül súlyos kihívás a demokrácia számára

– vélekedett a kormányfő, aki szerint a muszlim nézeteket kiszolgálók felerősödtek a nyugat-európai politikában, így a zsidó közösségek arra kényszerülnek, hogy elmenjenek onnan, ahol élnek.