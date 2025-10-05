  • Magyar Nemzet
Puzséréknél teljesen elmentek otthonról: radikális jelképpel vonulnának a Kossuth térre

Az ökölbe szorított kéz évtizedek óta az agresszív baloldali és radikális mozgalmak egyik legfontosabb szimbóluma. Megjelent a kommunista propagandában, a radikális szerb Otpor-mozgalom, az Antifa és a Black Lives Matter zászlaján, de az LMBTQ-aktivizmusban és az arab tavasz tüntetésein is. Most újra feltűnt – ezúttal a Puzsér Róbert és Juhász Péter nevével fémjelzett, Juhász melletti tüntetés arculatán.

Puzsér Róbert (Fotó: MTI/Kovács Tamás)
Az ökölbe szorított kéz jelképe az elmúlt években a nemzetközi radikális baloldal egyik legismertebb szimbólumává vált: használta az Antifa, a Black Lives Matter, valamint több LMBTQ+ aktivista mozgalom és kommunista csoport is – emlékeztet az Origo.

Radikális baloldal egyik legismertebb szimbólumává vált Otpor-mozgalom jelképe (Forrás: Wikipédia) Puzsér
A radikális baloldal egyik legismertebb szimbólumává vált Otpor-mozgalom jelképe (Forrás: Wikipédia)

A motívum eredetileg a szerb Otpor-mozgalom logójaként tűnt fel a kétezres évek elején, majd gyorsan elterjedt a nyugati „forradalmak”, baloldali tüntetések és diáklázadások jelképeként. Nemcsak Európában, hanem más országokban is megjelent: az egyiptomi Április 6-i Mozgalom is ezt a szimbólumot használta, amikor a 2011-es arab tavasz idején az utcára vonultak Hoszni Mubarak rendszerével szemben.

Egyiptomi Április 6-i Mozgalom
Egyiptomi Április 6-i Mozgalom (Forrás: Wikipédia)

A jelkép azonban nem új jelenség: már a 20. század eleji kommunista mozgalmak is használták a hatalommal szembeni „forradalmi erő” jelképeként. A bolsevik propaganda gyakran ábrázolta Lenint ökölbe szorított kézzel pózolva, az elnyomás elleni harc és a munkásosztály egységének szimbólumaként. A gesztus így vált az agresszív baloldali ideológiák egyik állandó motívumává.

Az ökölbe szorított kéz nem új szimbólum: már a 20. század eleji kommunista mozgalmak is használták (Forrás: Wikipédia)

A szimbólum az utóbbi években a Pride-mozgalmaknál és az LMBTQ-szervezeteknél, valamint Antifa-csoportoknál és a BLM-szervezetek logóiban is feltűnt.

Érdekes környezetben a szervezők logója

Az ökölbe szorított kéz politikai jelentése a sport világában is megjelent. A legismertebb eset az 1968-as mexikóvárosi olimpián történt, amikor az amerikai atléták, Tommie Smith és John Carlos a dobogón fekete kesztyűs öklüket emelték a magasba, ami a Black Power (Fekete Erő) mozgalom melletti kiállásukat szimbolizálta.

Black Power Mexikóvárosban (Forrás: Vasárnap.hu)

 

Puzsérék radikális jelképpel mennének a Kossuth térre

Most ez a jelkép tűnt fel újra a magyar közéletben is – ezúttal egy olyan tüntetés arculatán, amelyet a baloldal ismert szereplői hirdettek meg. Puzsér Róbert és néhány ismert ellenzéki aktivista vasárnapra tüntetést szervezett Juhász Péter mellett, akinél a héten házkutatást tartott az ügyészség. A demonstráció célja látszólag a „szabadság védelme”, valójában azonban annak a politikusnak az igazolása, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője. 

A demonstrációt szervezők szintén az ökölbe szorított kéz motívumot használják (Forrás: Facebook)

Az ökölbe szorított kéz ma leginkább az agresszív utcai aktivizmus, a gyűlölet és a megosztó politikai szembenállás szimbóluma, amely szorosan kötődik a radikális baloldali mozgalmakhoz. 

Borítókép: Puzsér Róbert (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

