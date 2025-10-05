Rendkívüli

Tanúvallomást tehet egyáltalán az álhírbotrány félőrült prédikátora?

Orbán ViktorUkrajnaKoppenhágaTisza PártEurópai Unió

Orbán Viktor: Az európai stratégia egy délibáb, össze fog omlani

Ismét kiküldte heti körlevelét a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök több témát is érintett üzenetében, többek között Tarr Zoltán újabb botrányos kijelentését, a koppenhágai EU-csúcsot, de írt a magyarok megtakarítási helyzetéről is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 13:05
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza Párt sunnyog. Adóemelésre készülnek, lebuktak, és most sumákolnak. A nemzeti konzultáció viszont alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket a magyarok megvitassák. Nincs kibúvó, nincs sumákolás” – írta a digitális polgári körök tagjainak címzett vasárnapi körlevelében a miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnök a sajtósok kereszttüzében a koppenhágai EU-csúcson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök a sajtósok kereszttüzében a koppenhágai EU-csúcson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor emlékeztetett a hét botrányára is: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy fórumon arról beszélt, hogy nem kell minden kórháznak és iskolának fennmaradnia. A miniszterelnök rámutatott: 

Azok, akik bennünket folyton az oktatás és az egészségügy lezüllesztésével vádolnak, kormányra kerülve kórházakat és iskolákat akarnak bezárni. Ha megtehetnék, meg is tennék.

A világpolitikára rátérve felhívta a figyelmet arra, Koppenhágában összeültek az európai vezetők, ahol az orosz–ukrán háború és Ukrajna helyzete volt a téma. „Magam is meglepődtem: lassan többségben leszek. Kár, hogy nem a színpadon, hanem csak a folyosón. Egy biztos: a békepárti magyar álláspont minden fórumon és mindig ugyanaz – egyszerű, világos, logikus és tényeken alapul. Nem nekünk kell változtatnunk. Kivárjuk” – húzta alá a kormányfő.

A magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal

Mint írta, fontos, hogy folyamatosan nemzeti egységet kell építeni a háború ellen, ezért aláírásgyűjtést indul Brüsszel háborús tervei ellen. Leszögezte: az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb, össze fog omlani, súlyos következményei lesznek. Koppenhágában a kormány világossá tette: a magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal. Orbán Viktor úgy véli, minden népnek joga van ahhoz, hogy eldöntse, akar-e egy másik néppel egy közösségben lenni.

Nekünk, magyaroknak nem kell törődnünk azzal, hogy mit mond a másik 26 uniós tagállam. Az uniós tagság közös sorsot jelent. Mi ismerjük Ukrajnát. Miért kellene a közös sorsban osztoznunk velük? Ők Oroszország mellett élnek. Ezen mi nem tudunk változtatni. Az nem segítség, ha a nyakunkba vesszük mindazt, amitől ők szenvednek

– hangsúlyozta.

Új csúcsot értek el a magyar családok tartalékai

Körlevele végén a miniszterelnök kitért a magyarok megtakarítási helyzetére is. Mint írta, újabb csúcsot értek el a magyar családok tartalékai: világszerte 8,7, Magyarországon pedig 14 százalékkal nőtt a pénzügyi vagyon 2024-ben. Az Allianz friss Global Wealth Reportja szerint ez a leggyorsabb hazai bővülés a 2008-as válság óta – a megtakarítások különböző formái történelmi rekordokat döntöttek. 

„Vasárnap sincs megállás. Ma szentelik föl és adjuk át a veszprémi érsekség székesegyházát. […] Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!” – zárta üzenetét a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu