Egy esetleges Tisza-kormány nem sajnálná a honvédek vérét + videó

– Ha nyer a Tisza, hullhat magyar katonák vére! – jelentette ki a Hotel Lentulai című műsorban Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter az adásban többek között kitért a Tisza Pártra és Ruszin-Szendi Romuluszra is. Mint mondta, Magyar Péterék veszélyt jelentenek az országra. Az egykori altábornagy kapcsán felvetette a kérdést: „Hogy lehet jó politikus az, aki fegyverrel az oldalán megy politikai gyűlésekre?”

Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverrel jelent meg egy hajdúsámsoni lakossági fórumon (Forrás: Videa)

– Alkalmatlan az, aki nem tudja az indulatait kezelni – jegyezte meg. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt az egykori vezérkari főnöknél.

Az exkatona többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikál a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.