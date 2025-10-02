Orbán Viktor: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet

Csütörtökön tartották Koppenhágában az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A tanácskozás után a kormányfő újságíróknak nyilatkozva elmondta: Brüsszelnek van egy háborús terve, amelynek az a lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon, és mi ezzel nem értünk egyet. Mint mondta, „nekünk nem háborús tervet kell csinálni, hanem nekünk egy béketervet kell csinálni, és azt a béketervet kell valahogyan elfogadtatni a háború során. Ez két különböző világkép megközelítés”. Kiemelte, a brüsszeli tervnek két gyenge pontja, hogy nem tudjuk, milyen hosszú lesz a folyamat, és mennyibe fog kerülni Európának.

Orbán Viktor kijelentette: béketervre van szükség

Mi nem akarunk háborúba menni, nem akarunk katonákat küldeni, nem akarunk fegyvert küldeni, és nem akarunk pénzt küldeni. Helyette meg akarunk állapodni az oroszokkal. Nem csak Ukrajnáról, hanem egy átfogó, európai biztonsági építményről. Mi ebben vagyunk érdekeltek. És itt vannak, akik háborút akarnak nyerni. De hát, ez nem a mi jövőnk, ez nem a mi utunk.

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy nincs megoldása a háborúnak a frontvonalon, a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene.

Két lehetőségünk van: vagy az amerikaiak kisöccseként követjük a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyalunk, mint Európai Unió az oroszokkal. Mi a másodikat javasoljuk. Ne araszoljunk az amerikaiak után. Támogassuk őket persze, de nekünk legyen saját agendánk, amikor mi tárgyalunk az oroszokkal. Ez ma egy kisebbségi álláspont, amit én képviselek. Most itt tartunk.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a tanácskozáson kizárta Magyarország részvételét a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásában. Elmondása szerint a belga miniszterelnök „nagyon tanulságos előadást” tartott a vezetőknek, amelyből kiderült, hogy az ötlet „nem túl ígéretes”, mivel Belgium előbb garanciákat szeretne arra, hogy más országok vállalják a jogi felelősséget egy ilyen lépésért.

A miniszterelnök Ukrajna uniós csatlakozási törekvései kapcsán leszögezte: a magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban. Orbán Viktor közölte: azokkal a magyarokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy segítsünk Ukrajnának, kössünk velük megállapodást, adjuk meg, amit meg tudunk nekik adni, de semmiképpen ne kössük össze a sorsunkat az ukránokkal.

– Miért kell a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük egyötödét, háborúban vannak, azt se tudjuk, hol vannak a keleti határai és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog – hangoztatta a magyar kormányfő. Hozzátette, tagsági viszonnyal összekötni a magyarok sorsát az ukránokkal „veszélyes nekünk, ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk, ez nem jó”.

