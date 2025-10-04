  • Magyar Nemzet
  • Tarr Zoltán ismét elszólta magát, szerinte túl sok kórházi ágy van Magyarországon + videó
Tarr Zoltán ismét elszólta magát, szerinte túl sok kórházi ágy van Magyarországon + videó

Ismét elszólta magát Tarr Zoltán, ezúttal a Tisza Párt egészségügyi terveiről rántotta le a leplet – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Magyar Péter alelnöke egy fórumon arról beszélt, túl sok kórházi ágy van Magyarországon és csökkenteni kell a számukat. Szentkirályi Alexandra szerint ebből is látszik, hogy a tiszások nem fejlesztésekben gondolkodnak, hanem pont az ellenkezőjére készülnek: durva forráskivonást és leépítést terveznek az egészségügyben.

2025. 10. 04. 12:36
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Újabb részletek derültek ki arról, hogy kormányon mire készül valójában a Tisza Párt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetőjének bejegyzése szerint ismét Magyar Péter bizalmasa, a Tisza Párt alelnöke és brüsszeli frakcióvezetője, Tarr Zoltán szólta el magát a terveikről. 

Egy most nyilvánosságra került felvételen a Tisza egészségügyi terveiről rántotta le a leplet. Arról beszélt, hogy túl sok kórházi ágy van Magyarországon, és csökkenteni kell a számukat. Szentkirályi Alexandra rámutatott: ennek fényében ismét igazolódott, Magyar Péter hazudik, amikor arról beszél, hogy ők többet költenének az egészségügyre. 

Az igazság ezzel szemben az, hogy a tiszások hatalomra kerülve egyáltalán nem fejlesztésekben gondolkodnak, hanem pont az ellenkezőjére készülnek: durva forráskivonást és leépítést terveznek az egészségügyben. A régi liberális szemlélet köszön vissza, vagyis az egészségügyben a betegek érdeke az utolsó

– emelte ki, majd emlékeztetett: „De mit is várhatnánk egy olyan párttól, amelynek brüsszeli képviselője, Kollár Kinga azzal büszkélkedett, hogy sikerült megakadályozni ötven kórház felújítását?” Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza politikusait egyáltalán nem érdekli a magyar emberek jóléte, nekik csak a brüsszeli főnökeik kiszolgálása a fontos.

A választásokig hazudhatnak bármit, aztán azt csinálnak, amit akarnak

Mint arról a Magyar Nemzet korábban is beszámolt, Tarr Zoltánt nem először fogta el az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

