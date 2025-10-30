Lázár János elárulta, mi a jövő évi választás nagy tétje + videó

– A háromgyerekes anyáknak egész életükben semmilyen adót nem kell fizetniük. Ennél nagyobb és fontosabb dolog nem létezik – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely az egyik Lázárinfó alkalmával készült.

Lázár János (Forrás: Facebook)

Okos közgazdászok, beképzelt közgazdászok, a Tisza Párt közgazdászai azt mondják, ez túlzás, nem szabad ilyen sokat adni az embereknek, nem szabad a gyerekek után adókedvezményeket adni – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter, kiemelve: szerinte meg pont fordítva van.

Egy nő, aki helytáll a munkahelyén, helytáll a családjában, és még fölnevel 1-2-3 gyereket, megérdemli, hogy az adórendszeren keresztül támogatva legyen.

Lázár János egyébként is nagyon veszélyesnek tartja, hogy a Tisza Párt szakértője meghirdeti a Nők40 eltörlését.

„Pont a Nők40-nel akartunk segíteni azoknak az elsősorban fizikai vagy nehezebb munkát végző nőknek, akik már 16 évesen dolgoztak”

– mutatott rá, hozzátéve: rengeteg ilyen nő van Magyarországon, akik fölnevelték a gyerekeket, unokáik vannak, de még dolgoznak. Nekik lehetővé tette a kormány, hogy menjenek el nyugdíjba, akár vállaljanak másodállást, vagy segítsék a gyerekeiket azzal, hogy az unokákra vigyáznak vagy a család működtetésében részt vesznek.

„A Nők40-et meg kell védeni a Tisza Párttól, mint ahogy meg kell védeni a gyerekesek adókedvezményeit is. Ez a ’26-os választás nagy tétje!”

– üzente Lázár János.