Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Simonovits AndrásBajnai Gordonnyugdíjszakértő

Kiderült, hogy a Tisza nyugdíjszakértője korábban Bajnait dicsőítette

Simonovits András egy korábbi nyilatkozatára bukkant az Ellenpont, amelyben a Tisza Párt nyugdíjszakértője a Bajnai-kormányt dícsérte a 13. havi nyugdíj megszüntetéséért, és azon gúnyolódott, hogy az Orbán-kormány úgysem tudja azt újra bevezetni.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 10. 30. 18:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza párti közgazdász, Simonovits András évek óta következetesen támadja a kormány nyugdíjrendszerét.

Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője (Forrás: videókép)

A szakember szerint többek között hiba volt megmerevíteni a nyugdíjkorhatárt és a Nők40-et bevezetni. Utóbbi intézkedést elmebetegségnek nevezte, amit minél előbb fel kellene számolni. A legnagyobb felháborodást az okozta, amikor kijelentette, az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, mert a jelenlegi rendszer túl bőkezű.

Az Ellenpont kiderítette, hogy a közgazdász már 2020-ban is erős kijelentéseket tett. A horányi Baloldali Szigetfesztiválon egy mondaton belül képes volt méltatni az „ő baloldali kormányuk”, tehát Bajnaiék lépését, amivel eltörölték a 13. havi nyugdíjat – ugyanitt pedig azt is hozzátette gúnyolódva, hogy „majd megnézi”, Orbán Viktor hogyan tudja azt újra bevezetni.

A nyugdíjszakértő jóslata nem vált be, hiszen a Fidesz 2020 után fokozatosan visszavezette a 13. havi nyugdíjat, most pedig már a 14. havi bevezetése is napirendre került.

Az Ellenpont szerint egyértelmű az üzenet: a Tisza Párt és a hozzá csapódott szellemi támogatói csapat persze utólag folyamatosan próbál tagadni és elhatárolódni, mondván, hogy nem párttagok, nem is tanácsadók – de az internet nem felejt: az elszólások velünk maradnak

Ez a Tisza-közeli szakértői csoport – benne Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László – mégiscsak ugyanazokat az üzeneteket sulykolja lépten-nyomon a nyilvánosságban, legyen az Tisza-szigetes kerekasztal-beszélgetés vagy interjú.

Borítókép: Simonovits András közgazdász (Forrás: videókép)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu