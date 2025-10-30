Kiderült, hogy a Tisza nyugdíjszakértője korábban Bajnait dicsőítette

A Tisza párti közgazdász, Simonovits András évek óta következetesen támadja a kormány nyugdíjrendszerét.

Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője (Forrás: videókép)

A szakember szerint többek között hiba volt megmerevíteni a nyugdíjkorhatárt és a Nők40-et bevezetni. Utóbbi intézkedést elmebetegségnek nevezte, amit minél előbb fel kellene számolni. A legnagyobb felháborodást az okozta, amikor kijelentette, az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, mert a jelenlegi rendszer túl bőkezű.

Az Ellenpont kiderítette, hogy a közgazdász már 2020-ban is erős kijelentéseket tett. A horányi Baloldali Szigetfesztiválon egy mondaton belül képes volt méltatni az „ő baloldali kormányuk”, tehát Bajnaiék lépését, amivel eltörölték a 13. havi nyugdíjat – ugyanitt pedig azt is hozzátette gúnyolódva, hogy „majd megnézi”, Orbán Viktor hogyan tudja azt újra bevezetni.

A nyugdíjszakértő jóslata nem vált be, hiszen a Fidesz 2020 után fokozatosan visszavezette a 13. havi nyugdíjat, most pedig már a 14. havi bevezetése is napirendre került.

Az Ellenpont szerint egyértelmű az üzenet: a Tisza Párt és a hozzá csapódott szellemi támogatói csapat persze utólag folyamatosan próbál tagadni és elhatárolódni, mondván, hogy nem párttagok, nem is tanácsadók – de az internet nem felejt: az elszólások velünk maradnak.

Ez a Tisza-közeli szakértői csoport – benne Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László – mégiscsak ugyanazokat az üzeneteket sulykolja lépten-nyomon a nyilvánosságban, legyen az Tisza-szigetes kerekasztal-beszélgetés vagy interjú.