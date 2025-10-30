Azok a bizonyos „nevüket nem vállaló fideszes források" – Miért olyan gyanús a Direkt36 „tényfeltáró” cikke?

„Na, akkor ezt tegyük helyre!” – írta közösségi oldalára Ambrózy Áron, miután elolvasta a Telexen a Direkt36 legújabb „tényfeltáró cikkét.” A balliberális újságírócsapat egy hosszú anyagot tett közzé arról, hogy a Fideszben milyen belső folyamatok játszódtak le fél évvel ezelőtt, miután az „támadást indított” tavasszal a Tisza Párt ellen. A Pesti Srácok munkatársa felhívta azonban a figyelmet arra, hogy több olyan eleme is van az írásnak, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a hitelességét.

„A fél évvel ezelőtt még minisztériumi szövegíró és a fél évvel ezelőtt még másodvonalas önkormányzati rendezvényszervező nagy ráhagyással is csak fél évvel ezelőtti fideszes forrásnak nevezhető” – említette meg példaként Ambrózy a cikknek azon részét, amelyben a Direkt36 kormányközeli rendezvényszervezőre hivatkozik. Hozzátette: „de azért viszonylag pontosan adták vissza a fél évvel ezelőtti helyzetet, legalábbis annyira, amennyire az ő nem túl jelentős pozíciójukból látható volt. A többi meg költészet.”

Kicsit túlzásba estek a cikk írói

Külön szakmai hibaként kiemelte azt, miszerint a „nevüket nem vállaló fideszes források” bohóchivatalnak nevezik a cikkben a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Szerinte ezt ugyanis kizárólag „Bütyök és a NER-ből kiugrott sleppjének a szövege”. Senki más nem használja, nem is igazán tapadt meg.

Ráadásul a „nevüket nem vállaló fideszes források”, ha fideszesek lennének, pláne nem mondanának olyanokat, hogy Magyar Péter „a romlatlan Fidesz”

– mutatott rá, majd hozzátette: ez is a Tisza Párt önképe. Ambrózy szerint nincs másról szó, mint egy klasszikus dezinformációs kampányról, ami arra megy ki, hogy Magyar Péter elmúlt fél évét megmentsék.

„Csak túlzásokba estek picit. Amikor a »nevüket nem vállaló fideszes források« már Bütyök zsenialitását dicsérik, mert senki nem használja úgy a közösségi médiát, ahogy ő, akkor felmerül, hogy a fél évvel ezelőtt még minisztériumi szövegíró és a fél évvel ezelőtt még másodvonalas önkormányzati rendezvényszervező mögött maga Bütyök is ott ült azon a háttérbeszélgetésen, amiből nevüket nem vállaló fideszes források lettek” – zárta bejegyzését Ambrózy.