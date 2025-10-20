Lebukott a hálózat, külföldről akarnak belenyúlni a jövő évi választásokba

A 20K nem alulról szerveződő kezdeményezés, hanem partnereivel karöltve egy olyan külföldről finanszírozott politikai mechanizmust működtet, amely a külföldi érdekeknek megfelelően igyekszik beavatkozni a magyar választásokba – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Példaként megemlítették egyebek mellett az Unhack Democracy-t, a Számoljuk Együtt Mozgalmat, a Nyomtass Te Is! és az aHang szervezeteket.

Szeptember elején újra akcióba lendült az aktivisták toborzására, illetve a mozgósításra és „választási zavarkeltésre” specializálódott 20K mozgalom.

A mozgalom fő funkciója, hogy aktivisták kiképzésével, adatbázis-építéssel, valamint az általuk feltételezett „választási visszaélésekre” építkező dezinformációs kampányokkal hiteltelenítsék a választási folyamatokat és manipulálják a hazai, illetve nemzetközi közvéleményt.

Tevékenységüket ciklusról ciklusra az Európai Bizottság, továbbá amerikai és nyugat-európai progresszív alapítványok finanszírozzák.

A 20K-t a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) hívta életre 2020-ban. A TVA mögött Bajnai Gordon és Karácsony Gergely bizalmi embere, Tordai Csaba ügyvéd áll. Tordai az Unhack Democracy nevű nyomásgyakorló szervezet segítségével a 20K mozgalmat arra a dezinformációra építette fel, hogy széles körű választási csalás történhetett a 2018-as országgyűlési választáson.

Már 2022-ben is dolgoztak

A hivatal szerint 20K a 2022-es kampányban már szoros együttműködésben tevékenykedett a Márki-Zay Péter vezette hatpárti baloldali összefogással, gyakorlatilag a pártok megbízásából toborzott és delegált szavazatszámlálókat.

Az aktivisták felkészítése kiterjedt arra is, hogyan keltsenek zavart a szavazókörökben, illetve hogyan dokumentáljanak minden szabálytalanságnak tűnő eseményt annak érdekében, hogy a nemzetközi nyomásgyakorlás ürügyéül szolgálhassanak.

A 2024-es európai parlamenti választás után a mozgalom több hálózati szereplő (Magyar Helsinki Bizottság, Mérték Médiaelemző Műhely, Political Capital, Társaság a Szabadságjogokért, illetve a már említett Unhack Democracy) közreműködésével új kiadványt jelentetett meg, amely a magyar választási rendszert támadta.