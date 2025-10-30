Orbán Balázs: Európa háborús lázban ég

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint tisztán látszik, hogy hova vezetett a háborúpárti politika. Orbán Balázs szerint Brüsszelnek hála ma már egyre több európai országban vezetik vissza a kötelező sorkatonaságot, ezt pedig meg kell állítani.

Orbán Balázs szerint Brüsszel évek óta építi háborús politikáját

Fotó: ATILA ALTUNTAS /ANADOLU

Egyre több uniós országban vezetik vissza a sorkatonaságot, megtelnek a kaszárnyák, a fiatalokat pedig ismét katonai szolgálatra kötelezik. Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg. Ez a háborúpárti politika része, amit Brüsszel évek óta tudatosan épít: a fegyverszállítások, a szankciós kényszerpálya és a békepártiakra nehezedő politikai nyomásgyakorlás olyan spirált indított el, amely mára oda vezetett, hogy az európai országok sorra vezetik be a katonai sorkötelezettséget. Háborúra készítik a saját országaikat

– fogalmazott friss bejegyzésében Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte, hogy Horvátországban már ettől az évtől újra kötelezővé teszik a katonai szolgálatot, Németországban 2026 januárjától tervezik az újbóli bevezetést, Lettországban pedig már 2023-ban visszaállt a rendszer.