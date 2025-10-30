Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Európa háborús lázban ég

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint tisztán látszik, hogy mivel jár a brüsszeli háborúpárti politika. Orbán Balázs közösségi oldalán hangsúlyozta: még nagyobb ellenállás kell, ezért bejelentette: a digitális polgári körök megindítják Magyarország háborúellenes nagygyűléssorozatát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 18:20
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint tisztán látszik, hogy hova vezetett a háborúpárti politika. Orbán Balázs szerint Brüsszelnek hála ma már egyre több európai országban vezetik vissza a kötelező sorkatonaságot, ezt pedig meg kell állítani. 

Orbán Balázs szerint Brüsszel évek óta építi háborús politikáját
Fotó: ATILA ALTUNTAS /ANADOLU

Egyre több uniós országban vezetik vissza a sorkatonaságot, megtelnek a kaszárnyák, a fiatalokat pedig ismét katonai szolgálatra kötelezik. Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg. Ez a háborúpárti politika része, amit Brüsszel évek óta tudatosan épít: a fegyverszállítások, a szankciós kényszerpálya és a békepártiakra nehezedő politikai nyomásgyakorlás olyan spirált indított el, amely mára oda vezetett, hogy az európai országok sorra vezetik be a katonai sorkötelezettséget. Háborúra készítik a saját országaikat

– fogalmazott friss bejegyzésében Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte, hogy Horvátországban már ettől az évtől újra kötelezővé teszik a katonai szolgálatot, Németországban 2026 januárjától tervezik az újbóli bevezetést, Lettországban pedig már 2023-ban visszaállt a rendszer. 

„Európa háborúra készül. Magyarország másként gondolkodik. Mi a szuverenitás és a béke hívei vagyunk. Hiába mondanak bármit a háborúpártiak, a béke nem gyengeség, hanem stratégiai erő. Nekünk a jövőben is a magyar érdek az első!” – emelte ki Orbán Balázs. 

Tovább kell erősíteni!

„Óriási a veszély – tovább kell erősítenünk a brüsszeli háborús tervekkel szembeni ellenállást” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint Brüsszelben és a magyar ellenzék köreiben még mindig uralkodik a háborús pszichózis. „A magyarok viszont nem akarnak háborút, és az biztos, hogy mások kedvéért nem mennek háborúba!” – húzta alá a politikus. 

Brüsszel elkészítette a tervet, miszerint öt éven belül készen kell állni a közvetlen háborúra Oroszországgal. A veszély tehát nem múlt el – sőt, egyre nagyobb! Most még inkább össze kell fognunk, és közösen kell nemet mondanunk a háborús őrületre

– emelte ki. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a háborús tervek elleni aláírásgyűjtés és a valaha volt legnagyobb Békemenet után újabb lépésként a digitális polgári körök megindítják Magyarország háborúellenes nagygyűléssorozatát. Az első állomás Győr-Moson-Sopron vármegyében lesz.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

