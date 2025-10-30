Digitális Polgári KörSzentkirályi AlexandraGyőr-Moson-Sopron vármegyeBékemenet

A Békemenet után hamarosan indul a digitális polgári körök országjárása

Beszélgessünk és álljunk ki közösen Magyarországért! – üzente a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 14:54
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A valaha volt legnagyobb Békemenet után indul a digitális polgári körök országjárása – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán

Budapest, 2025. május 18. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője beszédet mond a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A budapesti Fidesz elnöke elmondta: az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveznek, ahol a hazájukért tenni akaró, békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és megismerhetik a DPK-k sokszínű világát.

Gyertek, nézzetek körbe, beszélgessünk és álljunk ki közösen Magyarországért!

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. 

Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye, ugyanis az első ilyen alkalom november 15-én lesz Győrben.


Borítókép: Az első DPK találkozó (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

