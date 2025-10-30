A Békemenet után hamarosan indul a digitális polgári körök országjárása

A valaha volt legnagyobb Békemenet után indul a digitális polgári körök országjárása – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A budapesti Fidesz elnöke elmondta: az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveznek, ahol a hazájukért tenni akaró, békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és megismerhetik a DPK-k sokszínű világát.

Gyertek, nézzetek körbe, beszélgessünk és álljunk ki közösen Magyarországért!

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye, ugyanis az első ilyen alkalom november 15-én lesz Győrben.