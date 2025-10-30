Az ukrajnai menekültek segítéséről egyeztetett Orbán Viktor és a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere

A háború 2022-es kitörése óta több mint 52 ezer ukrán menekültnek nyújtott Magyarországon segítséget helyi segélyszervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat révén a Szuverén Máltai Lovagrend, amely az üldözött keresztények és kisebbségek védelmében is erősíteni kívánja együttműködését a magyar kormánnyal – közölte az egyházi szervezet a miniszterelnök hétfői látogatását követően . A közlemény szerint Orbán Viktor és John Timothy Dunlap, a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere az ukrajnai béke lehetőségeiről, valamint a gázai tűzszünet fenntartásáról egyeztetett.

Orbán Viktor nemrég XIV. Leó pápánál járt

Fotó: HANDOUT/VATICAN MEDIA

A több mint 900 éves, világszerte működő rend vezetője az Aventinus-dombon található palotaegyüttesben fogadta a miniszterelnököt.

