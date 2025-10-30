Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Orbán ViktorMáltai LovagrendRóma

Az ukrajnai menekültek segítéséről egyeztetett Orbán Viktor és a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere

A magyar miniszterelnök a Vatikánban tett látogatása során találkozott John Timothy Dunlappal, a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével. Orbán Viktor és az egyházi szervezet vezetője az ukrajnai béke lehetőségeiről egyeztetett.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 30. 16:43
Fotó: HANDOUT Forrás: VATICAN MEDIA
A háború 2022-es kitörése óta több mint 52 ezer ukrán menekültnek nyújtott Magyarországon segítséget helyi segélyszervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat révén a Szuverén Máltai Lovagrend, amely az üldözött keresztények és kisebbségek védelmében is erősíteni kívánja együttműködését a magyar kormánnyal – közölte az egyházi szervezet a miniszterelnök hétfői látogatását követően . A közlemény szerint Orbán Viktor és John Timothy Dunlap, a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere az ukrajnai béke lehetőségeiről, valamint a gázai tűzszünet fenntartásáról egyeztetett.

Orbán Viktor nemrég XIV. Leó pápánál járt
Fotó: HANDOUT/VATICAN MEDIA
Fotó: HANDOUT/VATICAN MEDIA

A több mint 900 éves, világszerte működő rend vezetője az Aventinus-dombon található palotaegyüttesben fogadta a miniszterelnököt.

A találkozó végén kiadott közlemény szerint a felek kiemelték a rendhez kötődő segélyszervezet Magyarországon végzett munkáját, amelynek keretében a háború 2022-es kirobbanása óta több mint ötvenkétezer ukrán menekültnek nyújtott segítséget, orvosi ellátást és integrációs programokban való részvételt biztosítva.

A Máltai Lovagrend kiválónak értékeli a Magyarországgal 1990 óta fenntartott kapcsolatot. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legnagyobb magyarországi szociális hálózatot tartja fenn, majdnem százötven intézményben napi több mint 13 ezer emberen képes segíteni.

A nagymester és Orbán Viktor az együttműködés további bővítését szorgalmazta harmadik országokban is, a Hungary Helps kormányprogram keretében. Emlékeztettek a 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatra, amely a rend és a magyar kormány együttműködését erősítette meg az üldözött keresztények és más vallási és etnikai kisebbségek védelmében.

A Máltai Lovagrend római székhelye különlegességének számít, hogy a bejárati kapu kulcslyuka egyenes rálátást nyújt a Szent Péter-bazilika kupolájára. Orbán Viktornak is megmutatták a rendkívüli látványosságot.

 

Borítókép: XIV. Leó pápa és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink



