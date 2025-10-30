Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Orbán Viktor: Igazságot Lengyelországnak!

A miniszterelnök szerint egyértelmű, hogy politikai hajtóvadászat zajlik. Orbán Viktor közösségi oldalán üzent, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel.

2025. 10. 30. 17:54
„Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.

Orbán Viktor szerint példátlan támadás zajlik
Orbán Viktor közölte, a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.

„És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” – fogalmazott a kormányfő.

A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar–lengyel két jó barát.

Borítókép: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

