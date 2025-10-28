Tuskék fegyverként használják hatalmukat, újabb leszámolásba kezdtek

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hétfőn a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be a Taking Over című filmet, amely a 2023-as lengyel kormányváltás után a közmédiában végrehajtott személyi és strukturális átszervezés részleteit dolgozza fel. A vetítést követő, Lengyelország aktuális politikai helyzetéről szóló pódiumbeszélgetésen felszólalt Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter is.

Donald Tuskot brüsszeli pórázon tartott politikusnak nevezte, akit szerinte Berlinből irányítanak, aki feladatot hajt végre a harcoló demokrácia elve szerint.

Arra is kitért, hogy Donald Tusk maga is arról beszélt korábban, hogy lesznek olyan tetteik, amelyek nincsenek összhangban a jogszabályokkal, mert civilizáltan, elvek mentén nem lehet a jogállamiságot visszaállítani. A lengyel kormányfőről azt mondta, nem tiszteli a jog betűjét, sajátosan értelmezi a jogszabályokat, a jogállamiság számára üres jelszó, valójában megcsúfolja azt. Tusk tehetségtelen rombolása rövid epizód lesz a történelmünkben – tette hozzá Zbigniew Ziobro.

Alig 24 órával később, Waldemar Zurek jelenlegi főügyész, az igazságügyi tárca vezetője elődje mentelmi jogának felfüggesztését és letartóztatását kezdeményezte a parlamentnél.

A főügyészség szóvivője, Anna Adamiak elmondta: az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) politikusa ellen az igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alap ügyében indítottak büntetőeljárást. Ziobrót azzal gyanúsítják, hogy az előző, a nemzeti konzervatív PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”, a minisztériumi hivatalnokokból és köztisztviselőkből is álló szervezet pedig a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el. Ziobrót elsősorban hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják. Adamiak szerint Ziobrót, ha bűnösnek találják, akár 25 évi szabadságvesztésre ítélhetik.