Gulyás Gergely: Lengyelországban a jogállam alapjai sérültek

Gulyás Gergely a Magyarországon menedékjogot kapott lengyel politikusról, volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesről, Marcin Romanowskiról szólva azt mondta: a magyar állam 2015-ben is hangsúlyozta a különbséget a migráció és a menekültstátusz között.

Más az, hogy valaki a jobb élet reményében érkezik ide, vagy politikai üldöztetést szenved el

– jelentette ki.

Donald Tusk kormányzása kapcsán azt mondta,

a jog és a jogállam Brüsszelben semmit nem jelent. Szerinte nyers, hatalmi–politikai küzdelem zajlik, aminek az Európai Bizottság által megfogalmazott célja felszámolni a tagállamokat és minden hatalmat Brüsszelnek adni.

Akik ezzel szemben állnak, szuverén Európáról beszélnek, a migráció ügyében úgy foglalnak állást, ahogy mi, azokra Brüsszelben ellenségként tekintenek – közölte, majd hozzátette: miután a jognak nincs normatív tartalma, hanem politikai eszköz, bármit meg lehet csinálni. A miniszter úgy fogalmazott, ezért az uniós támogatások ilyen szempontból semmilyen értelemben nem kötődnek a jogállamisághoz, ahhoz van közük, hogy valaki Ursula von der Leyen politikájának és az Európai Egyesült Államok borzalmas víziójának az ellenfele vagy a támogatója.

Ha a támogatója, akkor két lábbal taposhat a jogállam alapvető elvein, és minden támogatást meg fog kapni, mint ahogy Donald Tusk és kormánya

– mondta Gulyás Gergely.

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter a pódiumbeszélgetésen arról beszélt, hogy Marcin Romanowski konzervatív szervezeteket támogatott, ezért folyik ellene politikai üldözés.

Donald Tuskot brüsszeli pórázon tartott politikusnak nevezte, akit szerinte Berlinből irányítanak, aki feladatot hajt végre a harcoló demokrácia elve szerint.

Arra is kitért, hogy Donald Tusk maga is arról beszélt korábban, hogy lesznek olyan tetteik, amelyek nincsenek összhangban a jogszabályokkal, mert civilizáltan, elvek mentén nem lehet a jogállamiságot visszaállítani. A lengyel kormányfőről azt mondta, nem tiszteli a jog betűjét, sajátosan értelmezi a jogszabályokat, a jogállamiság számára üres jelszó, valójában megcsúfolja azt. Tusk tehetségtelen rombolása rövid epizód lesz a történelmünkben – tette hozzá Zbigniew Ziobro.