A fiatalok életére is komoly hatással van egyes európai országok vezetésének háborús pszichózisa. Több országban is bevezették vagy kiterjesztették a kötelező sorkatonai szolgálatot. Mit arról beszámoltunk, a legutóbbi példa erre Horvátország, ahol a Tisza testvérpártja, a HDZ megszavazta a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetését. Mi a helyzet a sorkatonai szolgálattal Lengyelországban?
Lengyelországban is jöhet a sorkötelezettség + videó
A háborús feszültség árnyékában egyre több európai ország tér vissza a kötelező sorkatonai szolgálathoz. A térségben Horvátország után most Lengyelországban is napirendre került a hadköteles rendszer újjáélesztése: a varsói kormány januártól 235 ezer állampolgárt hív be katonai orvosi vizsgálatra. A döntés jól mutatja, hogy a lengyel vezetés komolyan számol egy esetleges fegyveres konfliktus lehetőségével. A társadalom ugyan megosztott a kérdésben. Közben a védelmi tárca már közzétette azokat az egészségügyi feltételeket is, amelyek alapján eldől, ki alkalmas, és ki mentesülhet a szolgálat alól. Eluralkodott a háborús pszichózis Európában.
Lengyelország jövő januártól 235 ezer állampolgárt hív katonai orvosi vizsgálatra, hogy felmérjék fizikai és mentális alkalmasságukat a katonai szolgálatra. A behívók nemcsak a sorozásra kötelezett fiatal férfiakat érintik, hanem bizonyos 19 év feletti nőket és az 50 év felettieket is. Az orvosi vizsgálat után mindenkit „közlegényként” tartanak nyilván, de katonai igazolványt csak az önkéntesek kapnak. A nem önkéntesek passzív tartalékosként szerepelnek,
a behívó figyelmen kívül hagyása pedig bírságot von maga után.
A sorozás különösen az egészségügyi, IT, légi közlekedési és pszichológiai szakmákban dolgozókat célozza. A lépés a lengyel hadsereg védelmi készültségének és a polgári mozgósítás előkészítésének része – írja a Militarnyi lengyel portál.
Az új nemzetközi helyzet arra kényszerítette Lengyelországot, hogy újragondolja védelmi politikáját
– derül ki a United Surveys által a Wirtualna Polska online portál számára végzett felmérésből. A United Surveys által végzett közvélemény-kutatás szerint a lengyelek megosztottak a kérdésben.
A felmérést 2025. szeptember 13–15. között végezték, vegyes módszerrel, 1000 felnőtt lengyel állampolgárral. A résztvevőket arra kérték, hogy válaszoljanak a következő kérdésre:
A jelenlegi nemzetközi helyzet fényében vissza kellene-e állítania Lengyelországnak a kötelező katonai szolgálatot?
A felmérés eredményei a lengyel társadalomban az ország biztonságával kapcsolatos széles körű vitákat tükrözik. A kötelező katonai szolgálat visszaállításának kérdését a NATO-val való fokozott katonai együttműködés és a lengyel légtér orosz drónok általi közelmúltbeli légtérsértések hátterében vitatták meg – írta a News Ukraine.
Lengyelországban 2008-ban eltörölték a kötelező katonai szolgálatot, ezt követően az ország áttért a szerződéses toborzási rendszerre. A jelenlegi geopolitikai kihívások, beleértve a regionális fenyegetéseket és az EU keleti határa mentén fokozódó feszültségeket, azonban arra késztetik a társadalmat, hogy újragondolja a fiatalok kötelező katonai szolgálatra való felkészítésének újbóli bevezetését.
Mi a helyzet a sorkatonai szolgálattal Lengyelországban? A tábornokok akarják, de a politikusok nem tudják, hogyan.
Lehetséges-e egy erős, kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból álló hadsereget létrehozni? A kötelező katonai szolgálat visszaállítását szorgalmazó lengyel tábornokok már tudják, hogy ez nem lehetséges, a felmérés eredményeivel kapcsolatos kommentárok kiszámíthatók voltak – erről írt a Tygodnik Powszechny.
A kutatás egyértelműen rámutatott: a lengyel férfiak fele nem védené meg az országot háborús fenyegetés esetén.
A védelmi tárca nemrég tette közzé az egészségügyi alkalmasság szabályait. A tervek szerint akár már januártól indulhat a minden nagykorú férfi számára kötelező kiképzés.
Betegségek, amelyek kizáró okot adnak a katonai szolgálatból 2025-ben
Lengyelországban egyre nő a feszültség a biztonsági helyzet miatt, és a katonai mozgósítás kérdése központi témává vált a közéletben. A lakosság körében sokan szeretnék tudni, hogy háború esetén kiket kötelezhetnek szolgálatra, és kik mentesülhetnek alóla. A hatályos szabályozás részletes listát tartalmaz azokról a betegségekről és sérülésekről, amelyek kizárják a katonai szolgálatra való alkalmasságot.
A kormány célja, hogy egyértelmű kereteket szabjon a sorozás során alkalmazott orvosi minősítésnek.
A rendelet pontosan meghatározza az alkalmassági kategóriákat, és iránymutatást ad az orvosi bizottságok munkájához. A dokumentum teljes, letölthető változatát a honvédelmi minisztérium tette közzé és a Forsal lengyel portál szemlézte.
A minősítési folyamat során minden jelöltnek be kell mutatnia személyazonosító okmányait és orvosi igazolásait, valamint részt kell vennie egy orvosi vizsgálaton. Ennek alapján döntés születik a katonai szolgálatra való alkalmasságról.
Mely betegségek zárhatják ki a katonai szolgálatot Lengyelországban?
A katonai orvosi bizottság egyes esetekben alkalmatlannak nyilváníthatja a sorozásra kötelezett személyt, ha egészségi állapota nem teszi lehetővé a katonai szolgálat ellátását.
- A leggyakoribb kizáró okok közé tartoznak a súlyos látás- és hallászavarok, például teljes vakság, zöldhályog, dobhártyahiba vagy süketség.
- Szintén mentesítést adhatnak krónikus betegségek, mint a cukorbetegség, magas vérnyomás vagy szív- és légzőszervi problémák.
- Bőr- és csontrendszeri rendellenességek, torzító hegek, gerincferdülés vagy kulcscsont-deformáció szintén kizáró tényezők lehetnek.
- A neurológiai és nyirokrendszeri betegségek, illetve a beszédzavarok további okot adhatnak a katonai szolgálat alóli mentességre.
Az alábbi esetekben a bizottság mentességet vagy korlátozott alkalmasságot állapíthat meg:
- 150 cm alatti testmagasság rendellenes testarányokkal – D kategória: békeidőben alkalmatlan, csak háború esetén hívható be.
- Gyenge testalkat, amely csökkenti a szervezet hatékonyságát – D kategória: békeidőben szolgálatképtelen, háborúban feltételesen behívható.
- Kiemelten gyenge testalkat, amely jelentősen rontja a fizikai teljesítményt – E kategória: teljes és végleges szolgálatképtelenség.
- III. fokú elhízás – D vagy E kategória: békeidőben, és sok esetben háborús helyzetben is mentesít a szolgálat alól.
- Transzszexualitás vagy interszexualitás – E kategória: teljes mentesség a katonai szolgálat alól.
Lengyelország 2022 márciusában léptette életbe az új honvédelmi törvényt, amely bevezette a „fizetett önkéntes alapfokú katonai szolgálat” intézményét. Az erre jelentkezők egyéves kiképzésen vehetnek részt. A kiképzés alatt havi zsoldot kapnak, majd a program végén eldönthetik, hogy hivatásos katonának állnak-e. Lengyelországban a katonai alapképzésben évente 35 ezer önkéntes vesz részt. 2027-ig duplájára emelnék a kiképzettek számát, onnantól kezdve pedig évi 100 ezer önkéntest képeznének ki.
További Külföld híreink
Döntés született a sorkatonaságról Horvátországban
A horvát parlament október 26-án elfogadta a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot. A jogszabályt 84 képviselő támogatta, 30 tartózkodott, 11 pedig ellene szavazott a 151 tagú törvényhozásban.
A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul a knini, a slunji és a pozsegai laktanyákban.
Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával. A közlés szerint a cél az, hogy a fiatalokat alapvető katonai és válságkezelési készségekkel ruházza fel, segítve őket abban, hogy hozzájáruljanak a nemzetbiztonsághoz és a horvát tartalékos erők részévé váljanak.
Borítókép: Lengyel katonák szolgálatban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának + videó
A jobboldali nézeteket valló Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol.
Orbán Viktor: Micsoda tragédia!
A magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat.
Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában
Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel.
Tönkreteszi Európát az illegális migráció, de Brüsszel még mindig tagadásban él
Európa biztonsága forog kockán.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának + videó
A jobboldali nézeteket valló Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol.
Orbán Viktor: Micsoda tragédia!
A magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat.
Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában
Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel.
Tönkreteszi Európát az illegális migráció, de Brüsszel még mindig tagadásban él
Európa biztonsága forog kockán.