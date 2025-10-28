Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Lengyelországsorkatonai szolgálatkatonai szolgálatbehívó

Lengyelországban is jöhet a sorkötelezettség + videó

A háborús feszültség árnyékában egyre több európai ország tér vissza a kötelező sorkatonai szolgálathoz. A térségben Horvátország után most Lengyelországban is napirendre került a hadköteles rendszer újjáélesztése: a varsói kormány januártól 235 ezer állampolgárt hív be katonai orvosi vizsgálatra. A döntés jól mutatja, hogy a lengyel vezetés komolyan számol egy esetleges fegyveres konfliktus lehetőségével. A társadalom ugyan megosztott a kérdésben. Közben a védelmi tárca már közzétette azokat az egészségügyi feltételeket is, amelyek alapján eldől, ki alkalmas, és ki mentesülhet a szolgálat alól. Eluralkodott a háborús pszichózis Európában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 13:46
Lengyelországban is bevezetik a sorkatonaságot? Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fiatalok életére is komoly hatással van egyes európai országok vezetésének háborús pszichózisa. Több országban is bevezették vagy kiterjesztették a kötelező sorkatonai szolgálatot. Mit arról beszámoltunk, a legutóbbi példa erre Horvátország, ahol a Tisza testvérpártja, a HDZ megszavazta a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetését. Mi a helyzet a sorkatonai szolgálattal Lengyelországban? 

A háborús feszültség árnyékában egyre több európai ország tér vissza a kötelező sorkatonai szolgálathoz
A háborús feszültség árnyékában egyre több európai ország tér vissza a kötelező sorkatonai szolgálathoz. Fotó: AFP

Lengyelország jövő januártól 235 ezer állampolgárt hív katonai orvosi vizsgálatra, hogy felmérjék fizikai és mentális alkalmasságukat a katonai szolgálatra. A behívók nemcsak a sorozásra kötelezett fiatal férfiakat érintik, hanem bizonyos 19 év feletti nőket és az 50 év felettieket is. Az orvosi vizsgálat után mindenkit „közlegényként” tartanak nyilván, de katonai igazolványt csak az önkéntesek kapnak. A nem önkéntesek passzív tartalékosként szerepelnek, 

a behívó figyelmen kívül hagyása pedig bírságot von maga után.

A sorozás különösen az egészségügyi, IT, légi közlekedési és pszichológiai szakmákban dolgozókat célozza. A lépés a lengyel hadsereg védelmi készültségének és a polgári mozgósítás előkészítésének része  – írja a Militarnyi lengyel portál.

Az új nemzetközi helyzet arra kényszerítette Lengyelországot, hogy újragondolja védelmi politikáját

– derül ki a United Surveys által a Wirtualna Polska online portál számára végzett felmérésből. A United Surveys által végzett közvélemény-kutatás szerint a lengyelek megosztottak a kérdésben.

In Krakow, Poland, on October 3, 2025, soldiers participate in the official celebrations of the 6th Airborne Brigade Day at the Polish Aviation Museum. On the occasion of the 6th Airborne Brigade Day, named after Brigadier General Stanislaw Sosabowski, a ceremonial assembly takes place at the Polish Aviation Museum. During the event, decorations are awarded, followed by a parade featuring a parachute jump demonstration. The celebration also includes stands prepared by various uniformed services for participants. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
A válaszadók jelentős része ellenezte a kötelező katonai szolgálat visszatérését. Fotó: AFP

A felmérést 2025. szeptember 13–15. között végezték, vegyes módszerrel, 1000 felnőtt lengyel állampolgárral. A résztvevőket arra kérték, hogy válaszoljanak a következő kérdésre: 

A jelenlegi nemzetközi helyzet fényében vissza kellene-e állítania Lengyelországnak a kötelező katonai szolgálatot?

A felmérés eredményei a lengyel társadalomban az ország biztonságával kapcsolatos széles körű vitákat tükrözik. A kötelező katonai szolgálat visszaállításának kérdését a NATO-val való fokozott katonai együttműködés és a lengyel légtér orosz drónok általi közelmúltbeli légtérsértések hátterében vitatták meg – írta a News Ukraine.

Lengyelországban 2008-ban eltörölték a kötelező katonai szolgálatot, ezt követően az ország áttért a szerződéses toborzási rendszerre. A jelenlegi geopolitikai kihívások, beleértve a regionális fenyegetéseket és az EU keleti határa mentén fokozódó feszültségeket, azonban arra késztetik a társadalmat, hogy újragondolja a fiatalok kötelező katonai szolgálatra való felkészítésének újbóli bevezetését.

Mi a helyzet a sorkatonai szolgálattal Lengyelországban? A tábornokok akarják, de a politikusok nem tudják, hogyan. 

Lehetséges-e egy erős, kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból álló hadsereget létrehozni? A kötelező katonai szolgálat visszaállítását szorgalmazó lengyel tábornokok már tudják, hogy ez nem lehetséges, a felmérés eredményeivel kapcsolatos kommentárok kiszámíthatók voltak – erről írt a Tygodnik Powszechny.

A kutatás egyértelműen rámutatott: a lengyel férfiak fele nem védené meg az országot háborús fenyegetés esetén. 

A védelmi tárca nemrég tette közzé az egészségügyi alkalmasság szabályait. A tervek szerint akár már januártól indulhat a minden nagykorú férfi számára kötelező kiképzés.  

In Krakow, Poland, on October 17, 2025, a doctor with a stethoscope participates in the 'Cooperation 2025' defense exercise at the 5th Military Clinical Hospital and the SPZOZ Polyclinic. Uniformed services conduct a 'Cooperation 2025' defense and civil defense exercise in the Malopolska region from October 15-17. On the final day of the exercise, activities at the 5th Military Clinical Hospital and Polyclinic (SPZOZ) focus on practicing potential human contamination with the element SELENIUM 75. In accordance with the exercise's assumptions, no detailed scenario information is provided before the exercise begins, allowing for the testing of currently implemented procedures. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
A védelmi tárca nemrég tette közzé az egészségügyi alkalmasság szabályait. Fotó: AFP

Betegségek, amelyek kizáró okot adnak a katonai szolgálatból 2025-ben

Lengyelországban egyre nő a feszültség a biztonsági helyzet miatt, és a katonai mozgósítás kérdése központi témává vált a közéletben. A lakosság körében sokan szeretnék tudni, hogy háború esetén kiket kötelezhetnek szolgálatra, és kik mentesülhetnek alóla. A hatályos szabályozás részletes listát tartalmaz azokról a betegségekről és sérülésekről, amelyek kizárják a katonai szolgálatra való alkalmasságot. 

A kormány célja, hogy egyértelmű kereteket szabjon a sorozás során alkalmazott orvosi minősítésnek. 

A rendelet pontosan meghatározza az alkalmassági kategóriákat, és iránymutatást ad az orvosi bizottságok munkájához. A dokumentum teljes, letölthető változatát a honvédelmi minisztérium tette közzé és a Forsal lengyel portál szemlézte.

A minősítési folyamat során minden jelöltnek be kell mutatnia személyazonosító okmányait és orvosi igazolásait, valamint részt kell vennie egy orvosi vizsgálaton. Ennek alapján döntés születik a katonai szolgálatra való alkalmasságról.

Mely betegségek zárhatják ki a katonai szolgálatot Lengyelországban?

A katonai orvosi bizottság egyes esetekben alkalmatlannak nyilváníthatja a sorozásra kötelezett személyt, ha egészségi állapota nem teszi lehetővé a katonai szolgálat ellátását. 

  • A leggyakoribb kizáró okok közé tartoznak a súlyos látás- és hallászavarok, például teljes vakság, zöldhályog, dobhártyahiba vagy süketség. 
  • Szintén mentesítést adhatnak krónikus betegségek, mint a cukorbetegség, magas vérnyomás vagy szív- és légzőszervi problémák. 
  • Bőr- és csontrendszeri rendellenességek, torzító hegek, gerincferdülés vagy kulcscsont-deformáció szintén kizáró tényezők lehetnek. 
  • A neurológiai és nyirokrendszeri betegségek, illetve a beszédzavarok további okot adhatnak a katonai szolgálat alóli mentességre.

Az alábbi esetekben a bizottság mentességet vagy korlátozott alkalmasságot állapíthat meg:

  • 150 cm alatti testmagasság rendellenes testarányokkal – D kategória: békeidőben alkalmatlan, csak háború esetén hívható be.
  • Gyenge testalkat, amely csökkenti a szervezet hatékonyságát – D kategória: békeidőben szolgálatképtelen, háborúban feltételesen behívható.
  • Kiemelten gyenge testalkat, amely jelentősen rontja a fizikai teljesítményt – E kategória: teljes és végleges szolgálatképtelenség.
  • III. fokú elhízás – D vagy E kategória: békeidőben, és sok esetben háborús helyzetben is mentesít a szolgálat alól.
  • Transzszexualitás vagy interszexualitás – E kategória: teljes mentesség a katonai szolgálat alól.

Lengyelország 2022 márciusában léptette életbe az új honvédelmi törvényt, amely bevezette a „fizetett önkéntes alapfokú katonai szolgálat” intézményét. Az erre jelentkezők egyéves kiképzésen vehetnek részt. A kiképzés alatt havi zsoldot kapnak, majd a program végén eldönthetik, hogy hivatásos katonának állnak-e. Lengyelországban a katonai alapképzésben évente 35 ezer önkéntes vesz részt. 2027-ig duplájára emelnék a kiképzettek számát, onnantól kezdve pedig évi 100 ezer önkéntest képeznének ki.

Döntés született a sorkatonaságról Horvátországban

A horvát parlament október 26-án elfogadta a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot. A jogszabályt 84 képviselő támogatta, 30 tartózkodott, 11 pedig ellene szavazott a 151 tagú törvényhozásban. 

A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul a knini, a slunji és a pozsegai laktanyákban. 

Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával. A közlés szerint a cél az, hogy a fiatalokat alapvető katonai és válságkezelési készségekkel ruházza fel, segítve őket abban, hogy hozzájáruljanak a nemzetbiztonsághoz és a horvát tartalékos erők részévé váljanak. 

Borítókép: Lengyel katonák szolgálatban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu