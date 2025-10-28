Lengyelországban is jöhet a sorkötelezettség + videó

Lengyelország jövő januártól 235 ezer állampolgárt hív katonai orvosi vizsgálatra, hogy felmérjék fizikai és mentális alkalmasságukat a katonai szolgálatra. A behívók nemcsak a sorozásra kötelezett fiatal férfiakat érintik, hanem bizonyos 19 év feletti nőket és az 50 év felettieket is. Az orvosi vizsgálat után mindenkit „közlegényként” tartanak nyilván, de katonai igazolványt csak az önkéntesek kapnak. A nem önkéntesek passzív tartalékosként szerepelnek,

a behívó figyelmen kívül hagyása pedig bírságot von maga után.

A sorozás különösen az egészségügyi, IT, légi közlekedési és pszichológiai szakmákban dolgozókat célozza. A lépés a lengyel hadsereg védelmi készültségének és a polgári mozgósítás előkészítésének része – írja a Militarnyi lengyel portál.

Az új nemzetközi helyzet arra kényszerítette Lengyelországot, hogy újragondolja védelmi politikáját

– derül ki a United Surveys által a Wirtualna Polska online portál számára végzett felmérésből. A United Surveys által végzett közvélemény-kutatás szerint a lengyelek megosztottak a kérdésben.

A válaszadók jelentős része ellenezte a kötelező katonai szolgálat visszatérését. Fotó: AFP

A felmérést 2025. szeptember 13–15. között végezték, vegyes módszerrel, 1000 felnőtt lengyel állampolgárral. A résztvevőket arra kérték, hogy válaszoljanak a következő kérdésre:

A jelenlegi nemzetközi helyzet fényében vissza kellene-e állítania Lengyelországnak a kötelező katonai szolgálatot?

A felmérés eredményei a lengyel társadalomban az ország biztonságával kapcsolatos széles körű vitákat tükrözik. A kötelező katonai szolgálat visszaállításának kérdését a NATO-val való fokozott katonai együttműködés és a lengyel légtér orosz drónok általi közelmúltbeli légtérsértések hátterében vitatták meg – írta a News Ukraine.

Lengyelországban 2008-ban eltörölték a kötelező katonai szolgálatot, ezt követően az ország áttért a szerződéses toborzási rendszerre. A jelenlegi geopolitikai kihívások, beleértve a regionális fenyegetéseket és az EU keleti határa mentén fokozódó feszültségeket, azonban arra késztetik a társadalmat, hogy újragondolja a fiatalok kötelező katonai szolgálatra való felkészítésének újbóli bevezetését.

Mi a helyzet a sorkatonai szolgálattal Lengyelországban? A tábornokok akarják, de a politikusok nem tudják, hogyan.

Lehetséges-e egy erős, kizárólag önkéntesekből és hivatásos katonákból álló hadsereget létrehozni? A kötelező katonai szolgálat visszaállítását szorgalmazó lengyel tábornokok már tudják, hogy ez nem lehetséges, a felmérés eredményeivel kapcsolatos kommentárok kiszámíthatók voltak – erről írt a Tygodnik Powszechny.

A kutatás egyértelműen rámutatott: a lengyel férfiak fele nem védené meg az országot háborús fenyegetés esetén.

A védelmi tárca nemrég tette közzé az egészségügyi alkalmasság szabályait. A tervek szerint akár már januártól indulhat a minden nagykorú férfi számára kötelező kiképzés.