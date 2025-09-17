Kiderült miért sértettek lengyel légteret a drónok

Rendkívüli

Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen: A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része

A NATO tanácskozást hívott össze a lengyel légtérbe repülő drónok miatt, valamint hadművelet indul a szövetség keleti határainak védelmére. Elemzők úgy látják, Moszkva az orosz drónokkal Lengyelország reakcióit próbálta felmérni. Lapunknak Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója nyilatkozott. Az interjúban szó esett arról is, hogy Varsó elérte az amerikai katonai erők nagyobb jelenlétét Lengyelországban és Ukrajna szándékai is napirendre kerültek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 21:12
A drónhadviselés az orosz–ukrán háború gerincét jelenti
A drónhadviselés az orosz–ukrán háború gerincét jelenti
A lengyel légtérbe hatolt orosz drónok kapcsán olyan feltételezések terjednek, miszerint Ukrajna a lengyeleket is bevonná a konfliktusba. Moszkva viszont tagadja, hogy Lengyelország lett volna a drónok célpontja, azzal érvelve, hogy a drónok hatótávolsága legfeljebb 700 kilométer, így Oroszországból indítva nem érhették volna el az országot. Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire.

Orosz drónok a lengyel légtérben – ki nyert az ügyön?
Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

A szakértő szerint Ukrajna arra törekszik, hogy minél több nemzet támogatását élvezze, legyen szó fegyverekről, pénzről vagy más szükséges eszközökről. Megemlítette, hogy a drónok Lengyelországba kerülése történhetett szándékosan vagy véletlenül. Felvetette annak lehetőségét is, hogy az ukránok eltérítették a drónokat, így jutottak át a lengyel területre.

Lengyelország és európai szövetségeseinek döntő többsége azt mondja, hogy a drónok azért kerültek Lengyelországba, mert Oroszország tesztelni akarta, hogy Lengyelország, de még inkább a NATO, hogy reagál az eseményre.

A teszt lezajlott függetlenül attól, hogy Oroszország tudatosan küldte a drónokat Lengyelország légterébe, vagy az egész a véletlen műve volt. Oroszország látta, hogy mi történik ilyen esetben és le tudta vonni a következtetéseket.

NATO-művelet indult az orosz drónok miatt

Ukrajna és Lengyelország számára kiemelt jelentőséget kapott a dróntámadás, amely miatt összehívták a NATO nagyköveti értekezletét. Ennek során döntés született az Keleti Őrszem hadművelet (Eastern Sentry) elindításáról, amely a NATO keleti szárnyának védelmét erősíti, és több európai NATO-gép bevonásával valósul meg.

A dán, francia és német erők már korábban felajánlották segítségüket, az angolok csatlakozása is várható

 – hangsúlyozta a szakértő. A drónincidens előzménye, hogy a lengyel elnök egy héttel korábban az Egyesült Államokban járt, ahol az amerikai elnökkel tárgyalt. Fő célja az volt, hogy az amerikai csapatok ne hagyják el Lengyelországot, ami a lengyelek biztonsága szempontjából kulcsfontosságú. Korábban, Andrzej Duda elnöksége alatt felmerült egy állandó amerikai támaszpont létrehozása Lengyelországban – akkor azonban elvetették az ötletet. A mostani tárgyaláson viszont mindkét ügyben ígéret született: lesz megerősített amerikai támaszpont, és nem vonják ki az amerikai csapatokat Lengyelországból. A szakértő szerint ez az incidens is igazolta a lengyelek igényét az amerikai jelenlétre és a megerősített támaszpontra – zárta a beszélgetést Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Borítókép: A drónhadviselés az orosz–ukrán háború gerincét jelenti

