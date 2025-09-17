Kiderült miért sértettek lengyel légteret a drónok

Lengyelország és európai szövetségeseinek döntő többsége azt mondja, hogy a drónok azért kerültek Lengyelországba, mert Oroszország tesztelni akarta, hogy Lengyelország, de még inkább a NATO, hogy reagál az eseményre.

A teszt lezajlott függetlenül attól, hogy Oroszország tudatosan küldte a drónokat Lengyelország légterébe, vagy az egész a véletlen műve volt. Oroszország látta, hogy mi történik ilyen esetben és le tudta vonni a következtetéseket.

NATO-művelet indult az orosz drónok miatt

Ukrajna és Lengyelország számára kiemelt jelentőséget kapott a dróntámadás, amely miatt összehívták a NATO nagyköveti értekezletét. Ennek során döntés született az Keleti Őrszem hadművelet (Eastern Sentry) elindításáról, amely a NATO keleti szárnyának védelmét erősíti, és több európai NATO-gép bevonásával valósul meg.

A dán, francia és német erők már korábban felajánlották segítségüket, az angolok csatlakozása is várható

– hangsúlyozta a szakértő. A drónincidens előzménye, hogy a lengyel elnök egy héttel korábban az Egyesült Államokban járt, ahol az amerikai elnökkel tárgyalt. Fő célja az volt, hogy az amerikai csapatok ne hagyják el Lengyelországot, ami a lengyelek biztonsága szempontjából kulcsfontosságú. Korábban, Andrzej Duda elnöksége alatt felmerült egy állandó amerikai támaszpont létrehozása Lengyelországban – akkor azonban elvetették az ötletet. A mostani tárgyaláson viszont mindkét ügyben ígéret született: lesz megerősített amerikai támaszpont, és nem vonják ki az amerikai csapatokat Lengyelországból. A szakértő szerint ez az incidens is igazolta a lengyelek igényét az amerikai jelenlétre és a megerősített támaszpontra – zárta a beszélgetést Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.