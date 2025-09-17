ZelenszkijfigyelmeztetOroszországEurópaPutyinTrump

Zelenszkij figyelmezteti Európát: Putyin terve túlmutat Ukrajnán

Miközben a háború vége egyre távolibbnak tűnik, az ukrán elnök újabb figyelmeztetést küldött a kontinens vezetőinek: Zelenszkij szerint Oroszország tervei nem állnak meg Ukrajna határainál.

Szabó István
Forrás: Merkur2025. 09. 17. 13:34
Volodimir Zelenszkij figyelmezteti a nyugat-európai vezetőket Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Zelenszkij napi videóüzenetében hangsúlyozta: Európának világosan értenie kell, hogy Moszkva fenyegetése az egész kontinensnek szól. 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Ez a háború nem egyetlen szomszédról szól, hanem minden európai országról

– fogalmazott. 

Mint mondta, ha a Nyugat nem vonja le a megfelelő következtetéseket, Oroszország újabb háborús lépésekre szánhatja el magát.

Trump nyomást gyakorol Kijevre

Donald Trump amerikai elnök szerint Zelenszkijnek tárgyalnia kellene Putyinnal, és kompromisszumot kellene kötnie Moszkvával, írta a Merkur.

Trump közölte, hogy kész találkozni az ukrán elnökkel, ugyanakkor kilátásba helyezte: amennyiben nem születik megállapodás, az Egyesült Államok visszafoghatja támogatását.

(FILES) US President Donald Trump and Ukraine President Volodymyr Zelensky take part in a bilateral meeting in the Oval office of the White House in Washington, DC on August 18, 2025. President Donald Trump will likely meet Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky next week and still hopes to broker a peace deal involving Russian President Vladimir Putin, Secretary of State Marco Rubio said September 16, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

A német CDU politikusa, Johann Wadephul arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok felelőssége hatalmas, és Washington nem engedheti meg magának a visszalépést az orosz agresszióval szembeni közös fellépésből.

Zelenszkij Lengyelországnak is üzent

Zelenszkij a közelmúltbeli lengyel légtérsértések kapcsán arról beszélt, hogy Ukrajna kész segíteni Lengyelországot egy esetleges orosz támadásra való felkészülésben. Mint mondta, az ukrán hadsereg tapasztalatait megosztanák, katonákat képeznének ki, és erről már egyeztetett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is.

Az Egyesült Államok eközben újabb, összesen egymilliárd dollár értékű fegyvercsomagot hagyott jóvá Ukrajna számára – értesült a Reuters. A két, egyenként ötszázmillió dolláros szállítmány hamarosan elindulhat.

Ez lesz az első fegyvercsomag azóta, hogy a NATO és Washington megállapodott: a szövetséges államok amerikai fegyvereket vásárolnak, amelyeket aztán közvetlenül Ukrajnának adnak át.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij figyelmezteti a nyugat-európai vezetőket (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

