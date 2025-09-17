Zelenszkij figyelmezteti Európát: Putyin terve túlmutat Ukrajnán

A német CDU politikusa, Johann Wadephul arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok felelőssége hatalmas, és Washington nem engedheti meg magának a visszalépést az orosz agresszióval szembeni közös fellépésből.

Zelenszkij Lengyelországnak is üzent

Zelenszkij a közelmúltbeli lengyel légtérsértések kapcsán arról beszélt, hogy Ukrajna kész segíteni Lengyelországot egy esetleges orosz támadásra való felkészülésben. Mint mondta, az ukrán hadsereg tapasztalatait megosztanák, katonákat képeznének ki, és erről már egyeztetett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is.

Az Egyesült Államok eközben újabb, összesen egymilliárd dollár értékű fegyvercsomagot hagyott jóvá Ukrajna számára – értesült a Reuters. A két, egyenként ötszázmillió dolláros szállítmány hamarosan elindulhat.

Ez lesz az első fegyvercsomag azóta, hogy a NATO és Washington megállapodott: a szövetséges államok amerikai fegyvereket vásárolnak, amelyeket aztán közvetlenül Ukrajnának adnak át.