Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat

Magyar Péter nagy bajban van, ez tisztán látszik. Azonban a holdudvarához tartozó baloldali megmondóemberek egymás sarkára lépve igyekeznek menteni a menthetőt, még képesek védeni a Tisza Párt népnyúzó gazdasági terveit is.
Így tett a Tisza-szigetek felkent lovagja, Kéri László és kedves neje, Petschnig Mária Zita, és természetesen Pottyondy Edina sem maradhatott ki a sorból, ő is Magyar Péter segítségére sietett és a pártjára állt a magyar emberekkel szemben.
Szerencsére a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők. Fodor Gábor a Facebook-oldalán fakadt ki Magyar Péterék tervén és megdöbbenő viselkedésén:
„Kaotikusak a Tisza Párt elképzelései az adók terén. Pár hónapja azt mondták, hogy marad a mostani rendszer, csak leviszik 9 százalékra a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot. Azt is mellé tették, hogy közben az általános forgalmi adót is mérsékelik jó néhány esetben. Több írásomban is felvetettem, hogy így akkora lukat vágnak a költségvetésbe, ami csődbe viszi Magyarországot. Most arról beszélnek a vezetőik, hogy visszaállítanák a többkulcsos szisztémát – az egykulcsos bő egy évtizeden keresztül a liberálisok követelése volt –, és az így keletkező hiány fedezetéül megjelölték az általuk újonnan bevezetni kívánt vagyonadót és a visszaszerzett(?) javak halmazát. Nos, ez így biztosan nem fog menni. Az utóbbi hetekben kapkodást lehet érzékelni a Tisza Párt körül. Pedig most már itt lenne az ideje, hogy néhány dologban rendet tegyenek, hogy világos legyen, mit akarnak képviselni. Úgy vélem, ennyivel tartoznak a szimpatizánsaiknak.”
Fodor Gábor nem rejtette véka alá a véleményét Magyar Péter ünnepi beszédével kapcsolatban sem, keményen fogalmazott véleménycikkében:
„[…] Hiba hetvenperces szónoklatot tartani egy ilyen hatalmas méretű szabadtéri rendezvényen, ahogy ezt most Magyar Péter tette. Ilyenkor arra szoktunk törekedni, hogy nagyjából félórás legyen a szövegünk, mert egyszerűen a közönség befogadóképessége ennyit tesz lehetővé. Természetesen a legelszántabb hívek kitartanak a végsőkig, de ők is zavarban lennének, ha egy óra után megkérdeznék tőlük: miről is beszél a szónok?[…]”
A kormánypártinak semmiképpen sem mondható egykori politikus nagyon kemény szakmai véleménye sok mindent megváltoztathat. Hiszen az elfogult baloldal most is azt a propagandát nyomja, hogy milyen nagyszerű volt Magyar beszéde. A komoly szakmai kritikákat megfogalmazó, Fodor Gábor által írt publicisztika ezeket a kamu-, műajnározásokat határozottan letöri és tételesen cáfolja.
Örömteli, hogy vannak még ilyen tisztességes hangok az ellenzéki térfélen.
Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)
