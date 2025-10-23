Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét

A modern magyar politikatörténet legkiemelkedőbb eseménye lenne a Trump–Putyin-békecsúcs, ugyanis arra, hogy nagyhatalmak vezetői egy háborús konfliktus lezárásáról Magyarországon tárgyaljanak, eddig nem igazán volt példa.
Deák Dániel kifejtette, hogy Orbán Viktor külpolitikáját és békepárti álláspontját nemcsak nemzetközi szinten, de itthon is támadták a hazai balliberális pártok. Ilyen párt a Tisza, melynek vezetője, Magyar Péter világossá tette, ő egy teljesen Nyugat-orientált, Brüsszelt követő külpolitikát képvisel, minden szempontból szakítana Oroszországgal, még az orosz energiáról is levágná Magyarországot.
A Magyar zsoldjába szegődött közéleti figurák, megmondóemberek éppen ezért nem bírják megemészteni már a budapesti békecsúcs puszta hírét sem és Orbán Viktor sikerétől pedig egyenesen padlót fogtak.
Az internet vicsorgó démona, talán a leghangosabb Orbán-gyűlölő Pottyondy Edina, durván kikelt magából és a következőt írta egy ízléstelen kép mellé a Facebook-oldalára:
„Putyin és Trump támogatása után a szerb elnök is kiállt Orbán mellett. Ki jön még? Erdogan? Kim Dzsong Un? El Chapo? Magda Marinkó? Az viszont tény, hogy a nemzetvezető nincs elszigetelődve. A helyzet sokkal rosszabb…”
Kedves Edina, a miheztartás végett: Trump és Putyin a világ két legnagyobb hatalmának a vezetője, csak szólok.
Tudom, hogy nehéz lehet ezt megemészteni, de hozzá kell szokni. Mi lesz itt, ha valóban megvalósul a békecsúcs? További jó vergődést, ahogy a kis zsebmessiás szokta mondani.
Ennyi!
Borítókép: Pottyondy Edina (Forrás: Facebook)
