Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét

Deák Dániel kifejtette, hogy Orbán Viktor külpolitikáját és békepárti álláspontját nemcsak nemzetközi szinten, de itthon is támadták a hazai balliberális pártok. Ilyen párt a Tisza, melynek vezetője, Magyar Péter világossá tette, ő egy teljesen Nyugat-orientált, Brüsszelt követő külpolitikát képvisel, minden szempontból szakítana Oroszországgal, még az orosz energiáról is levágná Magyarországot.

A Magyar zsoldjába szegődött közéleti figurák, megmondóemberek éppen ezért nem bírják megemészteni már a budapesti békecsúcs puszta hírét sem és Orbán Viktor sikerétől pedig egyenesen padlót fogtak.