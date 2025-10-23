idezojelek
Poszt-trauma

Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét

A Magyar Péter-imádót padlóra küldte már a budapesti békecsúcs puszta híre.

Csépányi Balázs
Orbán Viktor trump békecsúcs putyin Pottyondy Edina Magyar Péter 2025. 10. 23.

A modern magyar politikatörténet legkiemelkedőbb eseménye lenne a Trump–Putyin-békecsúcs, ugyanis arra, hogy nagyhatalmak vezetői egy háborús konfliktus lezárásáról Magyarországon tárgyaljanak, eddig nem igazán volt példa. 

Pottyondy Edina, Orbán, Magyar Péter
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: YOAN VALAT Forrás: POOL)

Deák Dániel kifejtette, hogy Orbán Viktor külpolitikáját és békepárti álláspontját nemcsak nemzetközi szinten, de itthon is támadták a hazai balliberális pártok. Ilyen párt a Tisza, melynek vezetője, Magyar Péter világossá tette, ő egy teljesen Nyugat-orientált, Brüsszelt követő külpolitikát képvisel, minden szempontból szakítana Oroszországgal, még az orosz energiáról is levágná Magyarországot. 

A Magyar zsoldjába szegődött közéleti figurák, megmondóemberek éppen ezért nem bírják megemészteni már a budapesti békecsúcs puszta hírét sem és Orbán Viktor sikerétől pedig egyenesen padlót fogtak.

Az internet vicsorgó démona, talán a leghangosabb Orbán-gyűlölő Pottyondy Edina, durván kikelt magából és a következőt írta egy ízléstelen kép mellé a Facebook-oldalára:

„Putyin és Trump támogatása után a szerb elnök is kiállt Orbán mellett. Ki jön még? Erdogan? Kim Dzsong Un? El Chapo? Magda Marinkó? Az viszont tény, hogy a nemzetvezető nincs elszigetelődve. A helyzet sokkal rosszabb…”

Kedves Edina, a miheztartás végett: Trump és Putyin a világ két legnagyobb hatalmának a vezetője, csak szólok.

Tudom, hogy nehéz lehet ezt megemészteni, de hozzá kell szokni. Mi lesz itt, ha valóban megvalósul a békecsúcs? További jó vergődést, ahogy a kis zsebmessiás szokta mondani. 

Ennyi!

Borítókép: Pottyondy Edina (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A történelem főutcáján

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Marco Rossi és a magas labdák

Csinálják a fesztivált

