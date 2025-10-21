Rendkívüli

Újabb kutatóűrhajóst küld fel Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra

háborúbékeVlagyimir PutyintOrbán ViktorDonald Trumpbéketárgyalás

Történelmi jelentőségű tárgyalás lesz hazánkban, ami nem tetszik a háborúpártiaknak

Magyarországot és Orbán Viktort támadják a békepárti álláspont miatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 16:47
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A modern magyar politikatörténet legkiemelkedőbb eseménye lesz a Trump–Putyin-békecsúcs, ugyanis arra, hogy nagyhatalmak vezetői egy háborús konfliktus lezárásáról Magyarországon tárgyaljanak, eddig nem igazán volt példa. Ilyen események eddig Európában inkább Svájcban vagy Bécsben voltak – mutatott rá Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője az intézet YouTube-csatornájára feltöltött videójában elmondta: mindez visszaigazolja a magyar külpolitikát és a békepárti álláspontot. Az ukrán elnök és Brüsszel láthatóan meg akarja akadályozni a csúcs létrejöttét, ezért az október 23-i békemenetnek minden eddiginél nagyobb a jelentősége, ott a magyarok erőt mutathatnak a nyomásgyakorlással szemben – jelezte.

20240601 Budapest A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenete Fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Minden eddiginél fontosabb az idei békemenet. Fotó: Mirkó István

Az elemző kiemelte, mind az amerikai, mind az orosz elnök világossá tette, hogy azért választották Orbán Viktort házigazdának, 

mert mindketten kedvelik a magyar kormányfőt, és pozitívnak értékelik hazánk azon külpolitikai álláspontját, hogy minden nagyhatalommal jóban kell lenni, ki kell tartani a békepárti politika mellett.

Zelenszkij ukrán elnök és a brüsszeli politikusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék vagy legalább sikertelenné tegyék a budapesti békecsúcsot – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, kiemelve: az Európai Parlamentben vitanapot is szerveznek az eseményről, miközben őket meg sem hívták rá, Ursula von der Leyenék pedig az EU megalázásának tartják a magyarországi helyszínválasztást, de az ukrán elnök is világossá tette, nem örül a budapesti helyszínnek.

Mindez azt jelzi előre, hogy nagy nyomásgyakorlás lesz Ukrajna és Brüsszel részéről Magyarország ellen, amellyel szemben erőt kell felmutatni

– emelte ki az elemző. 

Éppen ezért kiemelt jelentőségű Deák Dániel szerint az október 23-i békemenet, amelyen ha látványosan sokan vesznek részt és akár a nemzetközi sajtóban is megjelenik, akkor az egy komoly erőfelmutatás lehet a nyomásgyakorlásokkal szemben. Ehhez kapcsolódik a Fidesz által indított aláírásgyűjtés a háborús tervekkel szemben, de Orbán Viktor is ezért utazik egyből a békemenet után a brüsszeli EU-csúcsra, hogy erőteljesen képviselje a magyar álláspontot.

Az elemző hangsúlyozta, 

Orbán Viktor külpolitikáját és békepárti álláspontját nemcsak nemzetközi szinten, de itthon is támadták a hazai balliberális pártok.

Majd rámutatott: ilyen párt a Tisza, melynek vezetője, Magyar Péter világossá tette, ő egy teljesen Nyugat-orientált, Brüsszelt követő külpolitikát képvisel, minden szempontból szakítana Oroszországgal, még az orosz energiáról is levágná Magyarországot. Értelemszerűen ha ez az álláspont érvényesülne Magyarországon, akkor elképzelhetetlen lenne, hogy hazánkban valósulna meg a Trump–Putyin-békecsúcs, hiszen egy ilyen külpolitikai irányváltás elszigetelődést eredményezne hazánk számára.

Az elmúlt hetek eseményei azonban azt mutatják, hogy a jelenlegi magyar külpolitikai irány kifizetődő és eredményes,

ráadásul ez szolgálja a magyar emberek alapvető érdekét is. Ha ugyanis vége a háborúnak, az azonnal hatalmas lökést adna az európai és a magyar gazdaságnak egyaránt. Így a mostani békecsúcsnak nemcsak diplomáciai vagy külpolitikai céljai vannak, hanem minden magyar számára alapvető érdek, hogy az sikeres legyen – zárta a videóelemzését Deák Dániel.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

add-square Budapesti békecsúcs

Putyin elnöki gépe veszélybe kerülhet?

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu