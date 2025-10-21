Történelmi jelentőségű tárgyalás lesz hazánkban, ami nem tetszik a háborúpártiaknak

A modern magyar politikatörténet legkiemelkedőbb eseménye lesz a Trump–Putyin-békecsúcs, ugyanis arra, hogy nagyhatalmak vezetői egy háborús konfliktus lezárásáról Magyarországon tárgyaljanak, eddig nem igazán volt példa. Ilyen események eddig Európában inkább Svájcban vagy Bécsben voltak – mutatott rá Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője az intézet YouTube-csatornájára feltöltött videójában elmondta: mindez visszaigazolja a magyar külpolitikát és a békepárti álláspontot. Az ukrán elnök és Brüsszel láthatóan meg akarja akadályozni a csúcs létrejöttét, ezért az október 23-i békemenetnek minden eddiginél nagyobb a jelentősége, ott a magyarok erőt mutathatnak a nyomásgyakorlással szemben – jelezte.

Minden eddiginél fontosabb az idei békemenet. Fotó: Mirkó István

Az elemző kiemelte, mind az amerikai, mind az orosz elnök világossá tette, hogy azért választották Orbán Viktort házigazdának,

mert mindketten kedvelik a magyar kormányfőt, és pozitívnak értékelik hazánk azon külpolitikai álláspontját, hogy minden nagyhatalommal jóban kell lenni, ki kell tartani a békepárti politika mellett.

Zelenszkij ukrán elnök és a brüsszeli politikusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék vagy legalább sikertelenné tegyék a budapesti békecsúcsot – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, kiemelve: az Európai Parlamentben vitanapot is szerveznek az eseményről, miközben őket meg sem hívták rá, Ursula von der Leyenék pedig az EU megalázásának tartják a magyarországi helyszínválasztást, de az ukrán elnök is világossá tette, nem örül a budapesti helyszínnek.

Mindez azt jelzi előre, hogy nagy nyomásgyakorlás lesz Ukrajna és Brüsszel részéről Magyarország ellen, amellyel szemben erőt kell felmutatni

– emelte ki az elemző.

Éppen ezért kiemelt jelentőségű Deák Dániel szerint az október 23-i békemenet, amelyen ha látványosan sokan vesznek részt és akár a nemzetközi sajtóban is megjelenik, akkor az egy komoly erőfelmutatás lehet a nyomásgyakorlásokkal szemben. Ehhez kapcsolódik a Fidesz által indított aláírásgyűjtés a háborús tervekkel szemben, de Orbán Viktor is ezért utazik egyből a békemenet után a brüsszeli EU-csúcsra, hogy erőteljesen képviselje a magyar álláspontot.