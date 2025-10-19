Miért kell az aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció? + videó

– Sokan felteszik azt a kérdést, vannak, akik rossz szándékkal, vannak, akik jó szándékkal, hogy miért is van erre szükség. Nem akarunk háborút, rendben van, de miért kell aláírásgyűjtés? Nem akarunk Tisza-adót, rendben van, de miért kell nemzeti konzultáció? Ez egy nagyon fontos kérdés – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás közölte: azért van ezekre szükség, hogy a magyarok úgynevezett egyetértési pontokat alakítsanak ki. Ugyanis – mint mondta – ezeket a szándékokat és terveket Brüsszelben írják.

A háború ellen indult aláírásgyűjtés (Fotó: Csudai Sándor)

– Tisza-adó, háború és így tovább. Amikor Orbán Viktor a brüsszeli vitákban részt vesz, és a magyar kormányt képviseli, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, ami nálunk van, sehol máshol nincs. Ez sem kevés, de

Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen és sikeresen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondani, hogy kedves barátaim, itt Brüsszelben az a helyzet, hogy nekünk volt egy aláírásgyűjtésünk. Meg volt egy nemzeti konzultációnk, és a magyarok százezerszámra és milliószámra kinyilvánították az akaratukat

– hangsúlyozta, jelezve: a magyar miniszterelnök és a magyar kormány nem akar és nem tud semmi mást képviselni, csak a magyar emberek érdekét és akaratát.

– Ezért, ha tetszik Brüsszelben, ha nem, ha a fejük tetejére állnak, akkor is azt tudja a magyar miniszterelnök mondani, hogy a magyar érdek mellett kiáll és a magyar érdeket megvédi. Tehát röviden és egy mondatban azért kellenek ezek, hogy Orbán Viktort a brüsszeli csatákban a magyar emberek megerősítsék. Ezért kérek mindenkit, hogy vegyen részt az aláírásgyűjtésben és a nemzeti konzultáció ban – emelte ki Menczer Tamás.