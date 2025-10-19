Nemzeti KonzultációstabilitásminiszterelnökMenczer TamásOrbán ViktorBrüsszelben

Miért kell az aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció? + videó

Azért kell az aláírásgyűjtés és azért kell a nemzeti konzultáció, hogy a magyar emberek Orbán Viktort a brüsszeli csatákban megerősítsék – hangsúlyozta Menczer Tamás. A kommunikációs igazgató mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a kormánypártok által indított kezdeményezésekben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 13:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Sokan felteszik azt a kérdést, vannak, akik rossz szándékkal, vannak, akik jó szándékkal, hogy miért is van erre szükség. Nem akarunk háborút, rendben van, de miért kell aláírásgyűjtés? Nem akarunk Tisza-adót, rendben van, de miért kell nemzeti konzultáció? Ez egy nagyon fontos kérdés – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás közölte: azért van ezekre szükség, hogy a magyarok úgynevezett egyetértési pontokat alakítsanak ki. Ugyanis – mint mondta – ezeket a szándékokat és terveket Brüsszelben írják.

A pesterzsébeti piacon járt Orbán Viktor, elindult a háború elleni aláírásgyűjtés Fidesz választási kampány
A háború ellen indult aláírásgyűjtés (Fotó: Csudai Sándor)

– Tisza-adó, háború és így tovább. Amikor Orbán Viktor a brüsszeli vitákban részt vesz, és a magyar kormányt képviseli, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, ami nálunk van, sehol máshol nincs. Ez sem kevés, de

Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen és sikeresen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondani, hogy kedves barátaim, itt Brüsszelben az a helyzet, hogy nekünk volt egy aláírásgyűjtésünk. Meg volt egy nemzeti konzultációnk, és a magyarok százezerszámra és milliószámra kinyilvánították az akaratukat

– hangsúlyozta, jelezve: a magyar miniszterelnök és a magyar kormány nem akar és nem tud semmi mást képviselni, csak a magyar emberek érdekét és akaratát.

– Ezért, ha tetszik Brüsszelben, ha nem, ha a fejük tetejére állnak, akkor is azt tudja a magyar miniszterelnök mondani, hogy a magyar érdek mellett kiáll és a magyar érdeket megvédi. Tehát röviden és egy mondatban azért kellenek ezek, hogy Orbán Viktort a brüsszeli csatákban a magyar emberek megerősítsék. Ezért kérek mindenkit, hogy vegyen részt az aláírásgyűjtésben és a nemzeti konzultáció ban – emelte ki Menczer Tamás.

Borítókép: Aláírásgyűjtés a béke érdekében (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu