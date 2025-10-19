Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Így reagált Elon Musk a budapesti békecsúcsra

A techmilliárdos közösségi oldalán osztotta meg, mit gondol a budapesti békecsúcsról.

2025. 10. 19. 8:24
Elon Musk Fotó: PATRICK T. FALLON Forrás: AFP
„Biztató” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Elon Musk amerikai milliárdos a budapesti csúcstalálkozó kapcsán. 

Az amerikai milliárdos az X-en osztotta meg üzenetét Donald Trump bejelentésére reagálva, miszerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten találkozik majd. 

Amint arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az amerikai elnök Zelenszkijjel folytatott találkozója során arról is beszélt, miért a magyar fővárost választották a találkozó helyszínéül.

Magyarország egy biztonságos ország

– mondta Trump, majd hozzátette:

Orbán nagyon jó vezető, jól irányítja az országát. Nincs annyi problémája, mint más országoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral leszünk.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor az a vezető, akit ő és Putyin is kedvel.

Szeretjük Orbán Viktort

– mondta az elnök.

