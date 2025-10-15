Hidvéghi Balázsnemzeti konzultációrezsicsökkentés

A Tisza felszámolná a rezsicsökkentést, a nemzeti konzultáció kérdése mindenkit érint + videó

Brüsszel és az általa irányított Tisza Párt levágná Magyarországot az orosz energiáról, egy tollvonással többszörösére emelnék a rezsiszámlákat – jelentette ki Hidvéghi Balázs. Az államtitkár szerint ezért szerepel ez a kérdés a nemzeti konzultációban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 12:17
Nemzeti konzultáció - Megkezdődött a konzultációs ívek postai kézbesítése MTI Fotószerkesztõség Kocsis Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A nemzeti konzultáció egyik legfontosabb kérdése, amely kivétel nélkül mindenkit, minden családot, minden nyugdíjast érint, az az energia és a rezsi kérdése – mutatott rá új videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is része, hogy minden tagállamot, így Magyarországot is levágják az olcsó orosz olajról és gázról.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Ez a terv annak fényében is, ha ez veszélyezteti az energiaellátást, ami miatt többszörös árat kell fizetni a magyar lakosságnak.

– Nekik ez nem szempont, nekik ez nem számít. Őket nem érdekli, hogy ez mennyibe kerülne a magyar családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak. És senkinek ne legyen kétsége afelől sem, hogy ha itt Budapesten is brüsszeli bábok kerülnének hatalomra, akkor mindezt szépen végre is hajtanák – hangsúlyozta.

Rámutatott: levágnák Magyarországot az orosz energiáról, helyette jóval drágábban vennének máshonnan, vagyis

egy tollvonással többszörösére emelnék a rezsiszámlákat.

– Nem véletlenül halljuk tőlük, hogy a rezsicsökkentés humbug, és az a jó, ha az emberek többet fizetnek a rezsiért, ahogy fogalmaztak. Magyarország energiaellátását földrajzi helyzeténél fogva az Oroszországgal kötött hosszú távú gáz- és olajszállítási szerződések biztosítják. Ez segíti, hogy a magyar családok kiszámítható és megfizethető rezsit fizessenek – emlékeztetett.

A kormány 2013 óta csökkentett árakat biztosít a lakosságnak, ennek köszönhetően

a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsit az egész EU-ban.

Brüsszel ezt kezdettől fogva kritizálja. Most azt követeli, hogy drágább forrásokból, máshonnan szerezzünk be olajat és gázt, és így vessünk véget a rezsicsökkentésnek – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ezért szerepel az a kérdés a nemzeti konzultációban, miszerint

egyetértenek-e azzal, hogy Magyarország drágább energiát vegyen, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés, vagy inkább tartsuk meg az olcsó forrásokat és a csökkentett rezsit?

– Fontos a támogatásuk és fontos a véleményük, várjuk a válaszaikat ebben a kérdésben is – kért mindenkit az államtitkár, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban.

 

Borítókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu