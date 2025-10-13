Itt az alkalom, hogy véleményt mondjunk a rezsicsökkentésről és a megszorításokról

„Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet, ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak, hogy nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból” – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: „Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat, így Magyarországot is.”
A baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék
– figyelmeztetett. Majd rámutatott: a magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.
„Figyeljék a postaládát, töltsék ki a konzultációt, és tiltakozzunk minél többen a brüsszeli adóemelések ellen!” – hangsúlyozta az államtitkár.
Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, már javában tart a konzultációs levelek kézbesítése, amelyet november 6-ig mindenki megkap.
Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket,
ezt követően irányítószám szerinti, emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.
Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, válaszul a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörlésére, a családi adótámogatások visszavágására, az szja-kulcsok és a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk:
a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.
A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket:
- A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje?
- A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell, vagy inkább bővítsük?
- Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége, vagy sem?
- Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
- A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?