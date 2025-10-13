Itt az alkalom, hogy véleményt mondjunk a rezsicsökkentésről és a megszorításokról

„Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet, ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak, hogy nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból” – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: „Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat, így Magyarországot is.”

Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék

– figyelmeztetett. Majd rámutatott: a magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.

„Figyeljék a postaládát, töltsék ki a konzultációt, és tiltakozzunk minél többen a brüsszeli adóemelések ellen!” – hangsúlyozta az államtitkár.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, már javában tart a konzultációs levelek kézbesítése, amelyet november 6-ig mindenki megkap.

Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket,

ezt követően irányítószám szerinti, emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.

Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, válaszul a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörlésére, a családi adótámogatások visszavágására, az szja-kulcsok és a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk:

a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket: