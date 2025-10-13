  • Magyar Nemzet
Itt az alkalom, hogy véleményt mondjunk a rezsicsökkentésről és a megszorításokról

November 6-ig mindenkinek eljuttatja a Magyar Posta a nemzeti konzultációs kérdőíveket. Már több mint kétmillióan megkapták a küldeményt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 13. 15:19
„Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet, ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak, hogy nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból” – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: „Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat, így Magyarországot is.”

Budapest, 2025. október 1. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka
Már több mint kétmillióan megkapták a nemzeti konzultációs kérdőívet (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék

– figyelmeztetett. Majd rámutatott: a magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.

„Figyeljék a postaládát, töltsék ki a konzultációt, és tiltakozzunk minél többen a brüsszeli adóemelések ellen!” – hangsúlyozta az államtitkár.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, már javában tart a konzultációs levelek kézbesítése, amelyet november 6-ig mindenki megkap.

Elsőként a Budapesten élők kapják meg az íveket,

ezt követően irányítószám szerinti, emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek.

Orbán Viktor Kötcsén beszélt először a nemzeti konzultációról, válaszul a Tisza Párt adóemelési terveire, azaz az adókedvezmények eltörlésére, a családi adótámogatások visszavágására, az szja-kulcsok és a vállalkozásokat sújtó terhek emelésére. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: 

a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.

A kérdőívben öt fontos, mindenki megélhetését érintő témában mondhatják el a véleményüket:

  1. A munkát alacsony vagy magasabb adó terhelje?
  2. A gyermekes családok adókedvezményeit szűkíteni kell, vagy inkább bővítsük?
  3. Megmaradjon az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentessége, vagy sem?
  4. Az olcsó orosz energia helyett drágábban vásároljunk máshonnan, ami értelemszerűen rezsiemeléssel járna, vagy tartsunk ki az olcsóbb energiabeszerzés és a rezsicsökkentés mellett?
  5. A vállalkozások fizessenek továbbra is alacsony társasági adót, vagy a Brüsszel által elvárt magas adót fizessék?

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

