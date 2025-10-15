Zsigó Róbertárréscsökkentésélelmiszer utalványnyugdíjas

Novemberben magasabb nyugdíj érkezik + videó

Október 15-én, azaz szerdán befejeződik a nyugdíjasoknak járó, harmincezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítése – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 15. 11:04
Október 15-én befejeződik az élelmiszer-utalványok kézbesítse – közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közszolgálati televízióban.

Budapest, 2025. szeptember 30. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 30-án. MTI/Kovács Attila
Zsigó Róbert. Fotó: MTI/Kovács Attila

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az élelmiszer-utalványt. A juttatás összértéke hetvenmilliárd forint, ebből 15 milliárd forintot már levásároltak az érintettek – mondta az államtitkár.

Hozzátette: aki nem tudta átvenni, és értesítést kapott a kézbesítőtől, a szokásos rend szerint tíz napig felveheti a postán. Aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.

Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és nem kapja meg vagy nem tudja felhasználni az utalványt.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.

– Azt szeretnénk elérni, hogy az idősek a legszélesebb körben és legegyszerűbb módon tudják igénybe venni az ellátást – fogalmazott az államtitkár.

 

Érkezik a nyugdíj-kiegészítés novemberben

Zsigó Róbert kitért arra, hogy novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd.

– 2010-ben megállapodást kötöttünk az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét – idézte fel. Emlékeztetett:

Visszavezettük a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, az idősek ezt is meg fogják kapni, emellett megvédjük és fenntartjuk a rezsicsökkentést, ami fontos az időseknek.

Az államtitkár a Kossuth rádió reggeli műsorában is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai, szakértői több esetben elmondták, hogy a 13. havi nyugdíjat feleslegesnek tartják, és a rezsicsökkentést megszüntetendőnek gondolják. – Ugyanaz a retorika, mint 2010 előtt, akkor csökkent a nyugdíjak reálértéke, és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ha nem figyelünk, ez várhat rájuk – jegyezte meg.

 

Olcsóbb lett a legtöbb élelmiszer

Az árréscsökkentésről az államtitkár elmondta, hogy

a legfrissebb adatok szerint ezer élelmiszerből 853-nak csökkent az ára átlagosan húsz százalékkal, 288 élelmiszer legalább harminc százalékkal lett olcsóbb.

Sokan kétségbe vonják ennek a lépésnek az indokoltságát, de a tej és tejtermékek, a párizsi 35 százalékkal lenne drágább – fűzte hozzá Zsigó Róbert.

Ismertetése szerint a drogériai áruk között

  • 453 termék ára csökkent átlagosan 26,7 százalékkal és
  • 158 termék ára legalább harminc százalékkal lett alacsonyabb.

Ha nem lenne ez az intézkedés, akkor negyedével drágább lenne a mosópor, a szappan, a fogkrém.

Közölte:

az élelmiszerekre márciustól, a drogériai termékekre májustól alkalmazott árréscsökkentés november 30-ig van érvényben.

Kitért arra, hogy az árréscsökkentéssel kapcsolatban eddig több mint háromezer ellenőrzést hajtottak végre a kormányhivatalok, és 195 millió forint bírságot szabtak ki.

Az államtitkár közölte: azt szeretnék, hogy addig, amíg nincs együttműködés az üzletláncokkal, fenntartsák az árréscsökkentést, hogy megvédjék az időseket, a családokat a túlzó áremeléstől.

 

Borítókép: A postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az élelmiszer-utalványokat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

