Novemberben magasabb nyugdíj érkezik + videó

Október 15-én befejeződik az élelmiszer-utalványok kézbesítse – közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közszolgálati televízióban.

Zsigó Róbert. Fotó: MTI/Kovács Attila

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az élelmiszer-utalványt. A juttatás összértéke hetvenmilliárd forint, ebből 15 milliárd forintot már levásároltak az érintettek – mondta az államtitkár.

Hozzátette: aki nem tudta átvenni, és értesítést kapott a kézbesítőtől, a szokásos rend szerint tíz napig felveheti a postán. Aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.

Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és nem kapja meg vagy nem tudja felhasználni az utalványt.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.

– Azt szeretnénk elérni, hogy az idősek a legszélesebb körben és legegyszerűbb módon tudják igénybe venni az ellátást – fogalmazott az államtitkár.

Érkezik a nyugdíj-kiegészítés novemberben

Zsigó Róbert kitért arra, hogy novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd.

– 2010-ben megállapodást kötöttünk az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét – idézte fel. Emlékeztetett:

Visszavezettük a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, az idősek ezt is meg fogják kapni, emellett megvédjük és fenntartjuk a rezsicsökkentést, ami fontos az időseknek.

Az államtitkár a Kossuth rádió reggeli műsorában is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai, szakértői több esetben elmondták, hogy a 13. havi nyugdíjat feleslegesnek tartják, és a rezsicsökkentést megszüntetendőnek gondolják. – Ugyanaz a retorika, mint 2010 előtt, akkor csökkent a nyugdíjak reálértéke, és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ha nem figyelünk, ez várhat rájuk – jegyezte meg.