Tovább harcol a kormány az indokolatlan áremelésekkel szemben

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, az előző hónaphoz képest pedig nem változtak az árak. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki, míg júliushoz képest nem történt emelkedés. Ezen belül vizsgálva, a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon 4,7 százalékkkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak.

Kedvező hír, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított, épp ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginfláció 3,9 százalékra, azaz a jegybanki toleranciasávja alá süllyedt, júliushoz képest pedig 0,1 százalékkal emelkedett.

A kormány tovább harcol az indokolatlan áremelések ellen, ezért a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium a friss adatok kapcsán.

Kitérnek rá: az árréscsökkentés érdemben csökkenti az árakat, a drogériákban átlagosan 26,5 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak. Az árcsökkentés intézkedések összességében mintegy 1,6 százalékponttal mérsékelték az inflációt 2025 augusztusában.

Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-tól megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése. Az intézkedés 2-2,5 millió nyugdíjasnak nyújt érdemi anyagi segítséget, összesen 83 milliárd forint értékben.